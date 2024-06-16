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  4. Bakan Ersoy'dan videolu 'Babalar Günü' paylaşımı! Bakanlık personelinin babasına sürpriz

Bakan Ersoy'dan videolu 'Babalar Günü' paylaşımı! Bakanlık personelinin babasına sürpriz

16.06.2024 11:12
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla Babalar Günü'nü kutladı. Bakan Ersoy, Bakanlık personeli Hüsniye Bayrakcı'yı 20 yıldır her gün iş yerine getiren, ona sevgiyle rehberlik eden babası Selami Bey'e yaptığı sürprize dair anları paylaştı ve "Selami Bey’i yılın babası olarak gönlümüzün başucunda kabul ediyor ve tüm kalbimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'dan videolu 'Babalar Günü' paylaşımı! Bakanlık personelinin babasına sürpriz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babalar Günü'nü kutladı.

Bakan Ersoy, videolu paylaşımına şu notu ekledi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kocaman bir aileyiz…

Ülkemiz adına ulaştığımız tüm başarı Bakanlıktaki her kademede görev yapan ekibimizin başarısıdır.

Bakanlığımızın Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığında görev yapan kıymetli personelimiz Hüsniye Bayrakcı’yı 20 yıldır her gün iş yerine getiren, ona sevgiyle rehberlik eden koca yürekli babası Selami Bey’i de Bakanlığımızın bir parçası olarak görüyoruz.

Değerli mesai arkadaşımız Hüsniye'nin babası Selami Bey’i yılın babası olarak gönlümüzün başucunda kabul ediyor ve tüm kalbimizle kutluyoruz.

Çocuklarına emek veren, onları koşulsuz seven tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.


Express


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Babalar Günü Mehmet Nuri Ersoy
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