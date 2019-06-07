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Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 20:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 9 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 DR 100 plakalı ile 23 FN 250 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı
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