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Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastalar, sağlık görevlilerince sandıklara taşındı.

Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı 

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ’da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastalar, sağlık görevlilerince sandıklara taşındı.
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, yaşlı ve hastaları rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet vermeye başladı. Oy kullanmak isteyenler, 112 Acil Merkezini arayarak ekiplerden yardım istemesi üzerine araçlarla alınarak, oy kullanacakları okula getirilerek, sandıkta tercih yapmaları sağlandı.

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Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı Elazığ’da yaşlı ve engelliler sandıklara taşındı

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