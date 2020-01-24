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Elazığ’daki deprem büyük paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır’da paniğe neden olurken, Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde bazı evlerde hasar olduğu bildirildi. Diyarbakır merkezde yaşanan panik ile bazı vatandaşların kendilerini balkonlardan aşağı atarak yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sırasındaki panik anları kameralara yansırken deprem nedeniyle Çüngüş ilçesine bağlı Gökçe Ferit köyünde ise bazı evlerde hasar olduğu bildirildi.

Diyarbakır merkez de evde depreme yakalanan vatandaşlar ise panik halinden kendilerini dışarı atarken bazı vatandaşlar ise korkuyla kendilerini balkonlardan atarak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılırken, Çüngüş ilçesine ise AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MARDİN'DE DE BÜYÜK PANİK

Deprem Mardin’de de hissedildi. Bir iş yerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Elazığ’ın Sivrice ilçesi 6.8 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Deprem Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de hissedildi. Bir iş yerinde deprem anında vatandaşlar panikle sokağa koştu. Edinilen bilgilere göre Mardin ve ilçelerinde can ve mal kaybı yaşanmadı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem panik Elazığ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
deprem kürt türk ayrımı yapmıyor ona göre çıkıp kürt türk muhabbeti yapmayın sakın bu acı hepimizindir kurdu türkü farketmiyor
YÜCE ALLAHIN bizlere verdiği işaretlerden ders çıkarın şüphesiz ona döndüreleceğiz
Çok geçmiş olsun Allah ım beterin den korusun izmirde kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum
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