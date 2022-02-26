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Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

24.02.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan bahar aylarının heyecanı gardıropları da sardı. Koyu renk, ağır ve kalın kışlık kıyafetlerinden sıkılanlar, baharda etekleri özgürce ve efil efil dalgalanan elbiselerin hayalini kurmaya başladı. Kışa veda etmenin en güzel yolunun baharı müjdeleyen elbiseler olduğunu düşünüyor ve elbiselerden bir türlü vazgeçemiyorsanız bahar ayları boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalara göz atmaya ne dersiniz?

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Aralık, ocak, şubat derken kış aylarının son günlerine geldik. Bu dönemde esen romantik rüzgarlar, yağan şairane yağmurlar ve bembeyaz bir örtü gibi her tarafı saran kar taneleri ne kadar hoşumuza gitse de bahar mevsimini özlemedik de diyemeyiz. Parlayan güneş, gökyüzünü dolduran kuş cıvıltıları ve ağaç dallarını kuşatan rengarenk tomurcukların büyüsüne kapılarak hem yaklaşan baharı kutluyor hem gardırobumuzu da uyanan doğaya uygun olarak yeniliyoruz. Siz de bu sezon stilinizde yenilikler arıyorsanız bahar ruhuna en çok yakışan elbiseleri kombinlerinizde bol bol kullanabilirsiniz. Şanslıyız ki her tarza uygun elbise modellerine tek tıkla ulaşmak mümkün. İşte bahar aylarına yakışacak en güzel elbise modelleri!

1. Doğadan ilham al

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

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Uzun bir uykudan sonra çiçeklenen ağaç dalları, yaydığı eşsiz koku ve görsel şölenle hepimizi mest ediyor. Baharın adeta sembolü haline dönüşen bu manzara, elbise modellerine de ilham kaynağı oluyor. Özgün tasarımlarıyla son dönemin en sevilen markası arasında yer alan Defacto, rengarenk çiçeklerle kaplı mini elbisesiyle gardıroplarımıza da baharı getiriyor. Pastel tonlarındaki açık mavi rengiyle oldukça doğal ve romantik bir görünüme sahip parçayı, renkli converse ayakkabılar veya sneakerlarla kombinleyebilirsiniz. Balon kollarıyla dikkat çeken modelle bahara "Merhaba!" demeye hazır mısınız?

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2. İki mevsim bir arada

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

"Kış aylarında kar tanelerinin oluşturduğu dinginliği seviyor ancak baharın canlılığını da kombinlerime katmak istiyorum." diyorsanız her iki mevsimin güzelliklerini bir araya getiren kıyafetler arasından beyaz renkli elbiseleri tercih edebilirsiniz. Trendyolmilla, her iki mevsimin de buluştuğu brode elbise modeliyle tüm arayışlarınıza son veriyor. Beyaz rengiyle kış mevsiminde uçuşan kar tanelerini andıran elbise, çiçek işlemeleri ve fırfırlı eteği ile bahar aylarının enerjik coşkusundan mahrum kalmıyor. Renkli aksesuarlarla kombinleyerek oldukça sade ve şık bir görünüm yakalayacağınız model için dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

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3. Bohem prenses

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Bahar mevsiminden ilham alan organik formlar, bambaşka diyarlardan gelen rüyalarla buluşuyor. Bohem desenler, tarihsel kodlarla yeniden yorumlanarak modern halleriyle milenyumu kadınların dolaplarına girmeyi başarıyor. Sokak modasının vazgeçilmez adresi Koton, önceki yüzyıla ait İran nakış sanatını güncel modeller ve iddialı renklerle yeniden yorumluyor. Şal deseni olarak bilinen ve bohem stilin kilit unsuru diyebileceğimiz desen, bahar kombinlerinize yepyeni bir soluk getirecek. Elbiseyi, büyük postallar ve zımparalanmış deri çantalarla kombinleyerek orijinal bir stile imza atabilirsiniz. Gücünü geçmişten alan modele mutlaka şans vermelisiniz.

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4. Havalar yeterince ısınmadıysa

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

"İncecik ve uçuş uçuş elbiseler giymeyi çok özledik ancak havalar henüz o kadar ısınmadı." diyenlerdenseniz tercihinizi bahara uyarlanmış örme elbiselerden yana kullanabilirsiniz. Kış aylarının en sevilen parçalarından örme elbiseler, daha hafif ve baharlık modelleriyle bu sezon da gardırobumuzun başköşesine oturuyor. Derin V yakası, küçük desenleri ve fırfırlı eteği ile bahar elbisesinin tüm özelliklerini barındıran Trendyolmilla Elbise, sizi bahar aylarının serinliğinden korumaya hazır. Siyah rengiyle sportif bir görünüm yakalayan modeli günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha soğuk günlerde ince külotlu çoraplarla kombinleyebileceğiniz örme elbise, mevsim geçişlerinde favoriniz olacak!

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5. Basicten şaşmayın

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Günlük hayata kolayca adapte olan, modası geçmeyen, arkadaş buluşmasından sahilde yapılacak yürüyüşe kadar günlük hayatta her ortama ayak uyduran basic parçaların pratik şıklığı, elbise trendlerini de ele geçiriyor. Büzgülü beli, kolsuz tasarımı ve relax tavrı ile herkesin beğenisini kazanan DeFacto Basic Elbise, rahatlığından ödün vermeyen kadınların ilk tercihi oluyor. Açık gri rengi sayesinde farklı renkteki aksesuarlarla kolayca kombinleyerek farklı stiller oluşturabilirsiniz. Özelikle kot mont ve beyaz sneakerlar ile çok yakışacağını düşündüğümüz parçanın farklı renk seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

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6. Şık olmanız gereken günler için

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Gün içinde gerçekleşen partiler, özel davetler ve kır düğünleri için abartıdan uzak ancak şık parçalar arıyorsanız desenli tül elbiselere göz atabilirsiniz. Transparan ve parlak görünümü sayesinde şıklığı garantileyen tül elbiseler, desenleriyle de özgün bir stil oluşturmayı başarıyor. Özgün yaka tasarımıyla dikkat çeken DeFacto Midi Elbise, kendine has deseni ve bahara uygun rengi ile gardıroplarınıza yerleşmeyi hak ediyor. Özellikle bohem tarza sahip kadınların çok seveceği modeli, jüt çantalar ve hasır dolgu topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Şıklığınızla konuşulmak istiyorsanız elbiseye mutlaka dolabınızda yer vermelisiniz.

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7. Kot olmadan olmaz

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Moda dünyasının en önemli unsuru kot kumaş, yaklaşan baharın izinde pantolonlardan elbiselere sıçrıyor. Bambaşka elbise formları ile buluşan kot kumaş, baharın neşesini koruyor ancak cool tarzından da asla ödün vermiyor. Sevilen marka Trendyolmilla, asi kot kumaşı zarif elbise formu ile bir araya getirerek denim elbise modelini huzurlarınıza sunuyor. Boyundan etek ucuna kadar inen fermuarı ile havalı ve sert bir tavır takınan elbiseyi güneş gözlükleri ve atkuyruğu saç modeli ile tamamlayarak sokak stilinin yeni yıldızı siz olabilirsiniz. Asla modası geçmeyecek bir parça arayanların yardımına koşan elbiseye şans vermeye ne dersiniz?

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8. Piknik için hazır mısınız?

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Bahar mevsiminin en güzel yanı, doğada bol bol vakit geçirme şansı bulabilmemiz. Kışın fazla soğuk yazın ise fazla sıcak olan yeşil alanlar, bahar mevsiminde ise doyasıya gezmek, oyunlar oynamak ve çimenlerin üzerine uzanıp dinlenmek için ideal. Özellikle aileniz veya arkadaşlarınızla piknik yapacağınız zamanlara çok yakışacak açık mavi Trendyolmilla Jile Elbise, konforu ve şıklığı bir arada sunuyor. V şeklinde gelen askıları ile alışılagelmiş jile tasarımlarından çok daha farklı görünen model, sıralı düğmeleriyle kombininize nostaljik bir hava katıyor. Büstiyer ve basic tişörtlerle tamamlayabileceğiniz modelle bahara hazırsınız!

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9. Saten rüya

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

Önceleri sadece gecelik ve iç çamaşırlarında gördüğümüz saten, son dönemlerde adeta parizyen stilin sembolü haline dönüştü. Kimi zaman kırmızı halı törenlerinde kimi zamansa caddelerde gördüğümüz askılı saten elbiseler, yepyeni formlarıyla aramızda. Her tasarımı ile kalplerimizi kazanan Bikinicim, gömlek modelindeki saten elbisesiyle bu sezonun en özgün stillerinden birini yaratıyor. Salaş yakası, küçük düğmeleriyle gömleği andıran elbise, zarifçe birleşen kuşağı ve ışıkla flört eden saten kumaşı sayesinde farkını ortaya koyuyor. Dilerseniz spor ayakkabı dilerseniz stilettolarla kombinleyeceğiniz model, sezonun favorisi olacak!

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10. Geçmişe yolculuk

Elbiselerden vazgeçemeyenler için bahar aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçalar

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Önceki dönemlerde geçen bir dizi izlediğimiz zaman ilk aklımıza gelen, geçmiş yıllarda insanların ne kadar güzel giyindiği oluyor. Şimdilerde moda trendlerinin sıradan ve özensiz olduğunu düşünüyoruz ancak bu dönemde de stil sahibi görünmenin yolları mevcut. Kıyafetleriyle adeta geçmişte bir yolculuğa çıkaran La Orchid, yumuşacık pembe tonu ve romantik dantellerle nostaljik bir stil yaratmayı başarıyor. Elbiseyi en yakın arkadaşlarınızın düğününden mezuniyet törenlerine kadar tüm özel davetlerde kullanabilirsiniz. İnci takıların çok yakışacağını düşündüğümüz parça ile özel gecelerde yıldız gibi parlamanın keyfini çıkarın!

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