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  4. Elebaşılığını bu iki isim yapıyordu, çökertildi! 2 ilde Kuyu-1 operasyonu

Elebaşılığını bu iki isim yapıyordu, çökertildi! 2 ilde Kuyu-1 operasyonu

29.05.2024 08:26
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Adana ve Muğla'da Kuyu-1 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu elebaşılığını Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Elebaşılığını bu iki isim yapıyordu, çökertildi! 2 ilde Kuyu-1 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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