Elebaşılığını bu iki isim yapıyordu, çökertildi! 2 ilde Kuyu-1 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.

Adana merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz… pic.twitter.com/dRgiWQGQc9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2024

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





