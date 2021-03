Elektrik almanın boyutunu aşanlar! Dokunduğunuzda oluşan elektrik çarpmasının nedeni

Çevremizdeki her şey atomlarda oluşur ve elbette ki buna insan vücuda da dahildir. Atomlar ise proton, elektron ve nötronlardan oluşur. Bunlardan her biri sırasıyla pozitif, negatif ve nötr bir yüke sahiptir. Atomlar genellikle bu üç tip parçacığın sabit yüklü sayısındayken, elektronlar her zaman bir yerden diğerine geçme eğilimindedir. Aslında bu durum birini selamladığımızda, el sıkışma anında ya da mobilya veya giysilerden geçebilecekleri anlamına gelir. Statik elektrik, "durgun elektrik", insan vücudunun yüzeyinde biriken elektrik yüküdür. Her zaman olur eğer bu elektrik toprağa iletilemezse (kauçuk, plastik türevi tabanlı ayakkabılar) insan üzerinde gerilim artar ve iletken bir maddeye ilk temasta bir boşalma olur.

Gerilim genellikle 30.000 Volt ile 1.000.000 V arasında değişir. Kış aylarında veya havanın özellikle kuru ve soğuk olduğu zamanlarda statik elektrik daha sık olabilir. Bunun temel nedeni ise nemli havanın aslında doğal bir iletken olmasıdır. Suyun teması bütün hallerde bu elektrik yükünün azalmasına neden olur. Nem eksikliği ise belirli yüzeylere dokunulurken elektrik boşalmalarına sonuç verebilir.