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Elektrik almanın boyutunu aşanlar! Dokunduğunuzda oluşan elektrik çarpmasının nedeni

Seray Üstün Seray Üstün
18.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsan vücudu harika sürprizler taşıyan oldukça mistik bir kimyaya sahiptir. Bazen vücudun elektriği küçük miktarlarda diğer nesnelere iletebildiğini düşünün. Birine yaklaşırken veya bir nesneye dokunurken hiç hafif elektrik çarpması yaşadınız mı? Bu şehir efsanesinin neden oluştuğunu ve nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi?

Elektrik almanın boyutunu aşanlar! Dokunduğunuzda oluşan elektrik çarpmasının nedeni

Çevremizdeki her şey atomlarda oluşur ve elbette ki buna insan vücuda da dahildir. Atomlar ise proton, elektron ve nötronlardan oluşur. Bunlardan her biri sırasıyla pozitif, negatif ve nötr bir yüke sahiptir. Atomlar genellikle bu üç tip parçacığın sabit yüklü sayısındayken, elektronlar her zaman bir yerden diğerine geçme eğilimindedir. Aslında bu durum birini selamladığımızda, el sıkışma anında ya da mobilya veya giysilerden geçebilecekleri anlamına gelir. Statik elektrik, "durgun elektrik", insan vücudunun yüzeyinde biriken elektrik yüküdür. Her zaman olur eğer bu elektrik toprağa iletilemezse (kauçuk, plastik türevi tabanlı ayakkabılar) insan üzerinde gerilim artar ve iletken bir maddeye ilk temasta bir boşalma olur.

Gerilim genellikle 30.000 Volt ile 1.000.000 V arasında değişir. Kış aylarında veya havanın özellikle kuru ve soğuk olduğu zamanlarda statik elektrik daha sık olabilir. Bunun temel nedeni ise nemli havanın aslında doğal bir iletken olmasıdır. Suyun teması bütün hallerde bu elektrik yükünün azalmasına neden olur. Nem eksikliği ise belirli yüzeylere dokunulurken elektrik boşalmalarına sonuç verebilir.

Çoğu kişinin bildiği gibi metaller elektriğin ana iletkenidir. O nedenle aslında elektriği iletmek için özel olarak tasarlanan ürünler için metaller kullanılır. Bununla birlikte beton, seramik ya da mermer alanlar elektrik boşaltımını sağlar.

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HAFİF ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

elektrik

  • Statik elektrik üreten zeminlerde yürürken lastik ayakkabı kullanmayın.
  • Statik elektrik arkasındaki nedenin soğuk ve kuru koşullarda olduğundan şüpheleniyorsanız, odalarınızı nemlendirdiğinizden emin olun.
  • Her giydiğinizde statik elektrik oluşturmamak için pamuklu giysiler kullanın.
  • Cildinizi nemli tutun.
  • Statik enerjinin bir kerede küçük gruplar halinde serbest bırakılacak şekilde metale sürekli dokunun.
  • Yüzeyleri temizlemenize yardımcı olabilecek anti-statik ürünleri de kullanabilirsiniz.
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