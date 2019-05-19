Elektrik direğine Karadeniz usulü çözüm

Trabzon’un Araklı ilçesinde yol ortasında bulunan elektrik direğinin devrilmemesi için yapılan uygulama görenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin devlet hastanesi arka tarafında yer alan yolda bulunan direğe araba çarpması sonucu devrilmesine ramak kalan ekipler celik halat yardımı ile direği yakınında bulunan bir ağaça bağladılar.

Konuyla ilgili olarak konuşan esnaf Fahrettin Taşkın, "10 gün önce bir araba çarptı, ondan bir hafta geçtikten sonra ikinci bir araba çarptı. Direk düşmek üzereydi yetkilileri aradık zorla geldiler, şimdide görüyorsunuz nasıl bir çözüm bulduklarını, bizlere herhangi bir şey söylenmedi yapılacak mı yapılmayacak mı diye bekliyoruz yapılmasını” dedi.



