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Elektrik faturalarını artırıyor: Su ısıtıcısı kirecinden anında kurtulun! Kettle kireci nasıl temizlenir?

06.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su ısıtıcısı hayatımızı oldukça kolaylaştıran ev aletleri arasında yer alıyor. Çaydanlığa göre çok daha etkili sonuçlar sağlayan su ısıtıcıları hemen hemen her evde bulunuyor. Ancak zaman içerisinde kettleda biriken kireçler hem sağlığı hem de cebi yakabiliyor. Uzmanlar kettle kirecinin faturaları artırdığını belirtiyor. Evde uygulayacağınız ipuçlarıyla su ısıtıcısı kireçlerinden kurtulmanız mümkün.

Elektrik faturalarını artırıyor: Su ısıtıcısı kirecinden anında kurtulun! Kettle kireci nasıl temizlenir?

Su ısıtıcısı hem çay içerken hem de yemek yaparken yardımımıza koşuyor. Her gün kullanılan su ısıtıcılarının içerisinde zamanla kireç birikimleri görülüyor. Bu kireçler hem suyun tadını etkiliyor hem de farkında olmasak bile enerji faturalarına etki ediyor. Samantha Matt, "Kireç kaplı ısıtma elemanları evinizde kullanılan suyu ısıtmak için önemli ölçüde daha fazla enerji kullandığından, bu yıllık enerji faturalarınıza 500 £ veya daha fazla ekleyebilir.

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"Aslında sadece 3 mm kireç yüzde 25 daha fazla enerji tüketebilir. Bu, enerji faturalarının gerekenden çok daha yüksek olduğu ve evin karbon ayak izinin de olduğu anlamına geliyor.” Enerji fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir zamanda, su ısıtıcınızın bakımını yapmak ve mümkün olduğunca verimli çalışmasını sağlayarak faturalarınızın toplam maliyetini azaltmak istiyorsanız etkili temizleme yöntemlerini deneyebilirsiniz.

SU ISITICISI KİRECİNDEN KURTULMAK İÇİN

Lydia'ya göre, bu birikimi ortadan kaldırmanın "en iyi yolu", çoğu kişinin mutfak dolaplarında bulacağı bir ürün kullanmaktır. "Düşük maliyetli, kolay ve çevre dostu bir çözüm için, beyaz sirke veya limon suyu ve suyu karıştırarak herhangi bir hafif asit kullanın. Su ısıtıcısının dörtte üçünü su ve bir limon veya eşit miktarda su ve sirke ile doldurun. Sonra bir saat bekletin." Uzman, sirke için çaydanlığı bir kez kaynatmayı veya limon kullananlar için çaydanlığı üç kez kaynatmayı önerdi, çünkü çalışması biraz daha uzun sürebilir.

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SU ISITICISININ İÇERİSİNDE SU BIRAKMAYIN

Soğumaya bırakın, ardından birkaç kez iyice durulayın. Lydia ekledi: "Aynı yöntemle kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Yaklaşık her ay tekrarlayın ve kullandıktan sonra su ısıtıcısında su bırakmamaya çalışın, çünkü durgun su kireç oluşumunu teşvik eder."


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