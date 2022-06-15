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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? 15 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

15.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 15 Haziran Çarşamba günü yayımlanan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ile BEDAŞ tarafından 15 Haziran Çarşamba günü açıklama yayımlandı. Peki İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? İşte 15 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler hangileri? 15 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

15 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın internet sitesinden yapılan açıklama ile belli oldu. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi de arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 HAZİRAN SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

15 Haziran Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

15 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

15 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul
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