Elektrikli araçlar oto yıkama makinelerinden geçebilir mi? İşte cevabı...

Elektrikli araçlar pahalıdır, bu nedenle araç sahipleri elektrikli arabalarına araba yıkamadan geçerek zarar vermemelerini sağlamak ister. Ayrıca, bize her zaman su ve elektriğin tehlikeli bir kombinasyon olduğu öğretildi. Bu nedenle EV sahiplerinin "Elektrikli araçlar oto yıkama makinelerinden geçebilir mi?" sorusunu gündeme getirmesi ve araba yıkama konusunda dikkatli olmaları gayet mantıklı.

Sorun aracın gövdesi olmasa da, insanlarda batarya sistemiyle ilgili endişeler ortaya çıkıyor. Pil bileşenlerini genellikle suya maruz bırakmamak gerek. Çünkü bazı durumlarda çok fazla su, özellikle de bir sel durumunda elektrikli parçaların kısa devre yapmasına neden olabilir. Bir elektrikli aracın bataryasını değiştirmek, yaklaşık 3 bin ila 15 bin dolar arasında bir maliyet çıkartabilir. İsteyeceğiniz en son şey de bu olabilir.

YÜZDE 42 HAYIR DEDİ!

Aslında, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Go Ultra Low kampanyası bu konuda biraz araştırma yaptı ve İngiliz halkının yüzde 42'sinin "Elektrikli araçlar oto yıkama makinelerinden geçebilir mi?" sorusunun cevabının hayır olduğunu düşündüğünü buldu. Ancak yanılıyorlar.

İŞTE CEVABI...

Elektrikli bir aracı oto yıkamadan geçirmenin tamamen güvenli olduğunu bilmek sizi rahatlatacaktır. Bu durum yağmurda sürmekten çok da farklı değil. Elbette, bir araba yıkamada yağmurdan daha yüksek bir hızda su püskürten güçlü jetler vardır, ancak arabanız ıslanırsa sorun olmaz.

Elektrikli aracınızı araba yıkamadan geçirmenin güvenli olmasının ana nedeni, otomobil üreticilerinin araçlarının araç güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için sağlam adımlar atması. Böyle bir önlemin sebebi, arabayı esasen suya dayanıklı hale getirmektir. Otomobiller büyük sellere dayanamasalar da, gerçek hayattaki sürüşte meydana gelebilecek olaylara karşı küçük bir miktar su alabilirler.

Üreticiler, araçlarının tüketicilere satılmasına izin vermeden önce ürünlerini titizlikle test eder. Bir elektrikli araç sıkı testlerden geçebilirse, suyun bataryasını veya elektrikli bileşenlerini değil, dışını hedef aldığı bir araba yıkama işlemini gerçekleştirebilir.

Hibrit araçlar ve Plug-in elektrikli araçlar (PHEV'ler) da üreticilerin ürettikleri tüm araçların belirli güvenlik gereksinimlerini karşılaması gerektiğinden, aynı su geçirmezlik testinden geçer.



