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Elektrikli araçlarda parça ağırlığı azalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Elektrikli araçlarda kullanılan motor ve batarya taşıyıcılarında parça ağırlığı yüzde 40 oranında azalma sağlandı.Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Canel Otomotiv, geleceğin araçları olarak nitelendirilen elektrikli araçlarda da çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Elektrikli araçlarda parça ağırlığı azalıyor

Elektrikli araçlarda kullanılan motor ve batarya taşıyıcılarında parça ağırlığı yüzde 40 oranında azalma sağlandı.
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Canel Otomotiv, geleceğin araçları olarak nitelendirilen elektrikli araçlarda da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Araç hafifliği ve güvenliğini ön plana çıkarmak için yapılan özel tasarımlar ile elektrikli araç pazarına motor taşıyıcı ve batarya taşıyıcı ürünler ile ilgili çözüm sunduklarını aktaran şirketin Satış Müdürü Anıl Köse güçlü Ar-Ge destekleri ile parça ağırlığında yüzde 40 civarında azaltma sağlayarak karbon emisyon değerlerinin düşürülmesine katkı sağladıklarını ifade etti. Köse “Otomotiv sektöründe yeniliklerin öncüsü olarak hareket ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz üretimimizle elektrikli araçlar pazarına da adımımızı attık. Araç hafifliği ve güvenliğini ön plana çıkarmak için yapılan özel tasarımla elektrikli araçlar pazarına, motor taşıyıcı ve batarya taşıyıcı ürünler ile çözümler üretiyoruz” dedi.
Yeşilova Holding bünyesinde üretimini sürdüren şirket, yeni aldığı projeler ile ihracat oranını artırarak, ülke ekonomisine de katkı yapmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Elektrikli araçlarda parça ağırlığı azalıyor

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