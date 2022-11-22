Elektronikten modaya farklı kategorilerde yılın son büyük indirimlerini sizin için derledik

Siz de artan fiyatlar karşısında, ihtiyacınız olan ürünleri indirimli yakalamanın yollarını mı arıyorsunuz? Fiyatının düşmesini bekleyip öyle mi sepete atıyorsunuz? O hâlde doğru yerdesiniz. E devir, ekonomi devri! Yüksek fiyatlar ödeyip bütçenizi zorlamaktansa indirimleri bekleyip aynı ürünü neredeyse yarı fiyatına almak oldukça mantıklı. Tam da yarı fiyatına almaktan bahsediyorken Black Friday haftasına giriş yaptığımız müjdesini de verelim. Yılın son indirim çılgınlığında yerinizi almanız için acele etmenizi öneririz. İşte sizin için derlediğimiz indirimlerin detayları!

1. Beyler buraya! Mango ürünlerinde %50'ye varan indirim

2. Mango'daki bu indirim kaçmaz! Stil sahibi kadınların çok seveceği ürünler

3. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak indirimli kaban ve montları sizin için seçtik

4. Skechers, Puma, Nike ve dahası... Marka spor ayakkabılarda indirim zamanı

5. Lüks parfümlerde bir daha bulamayacağınız fiyatlar

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7. En sevilen kozmetik ürünlerinde indirim

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9. Kullananlardan tam not almış indirimli cilt bakım ürünlerini keşfedin

10. Uzun ömürlü bilgisayar arıyorsanız bu Lenovo modellerine mutlaka bakmalısınız

11. Cildinizi şımartın! Kiehl's ürünlerinde müthiş indirim

12. Kombinlerinizin en şık eşlikçisi olmaya aday trend çantalar

13. Çocuğunuzla keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak LEGO setlerinde indirim

14. AdL sezon indiriminin en beğenilen modellerini sizin için seçtik

15. Philips kadın erkek kişisel bakım ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

16. Mutfağınızın havasını değiştirecek Jumbo mutfak ve sofra ürünleri