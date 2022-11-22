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Elektronikten modaya farklı kategorilerde yılın son büyük indirimlerini sizin için derledik

22.11.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenen vakit geldi. Black Friday haftasına girdik ve yılın son büyük indirimleri başladı. Moda, elektronik, kozmetik, ev yaşam, bebek bakım kısacası aklınıza gelen her kategoride binlerce ürün yüzde 50'lere varan indirimlerle sizleri bekliyor. İhtiyacınız olan ürünleri sepetinize eklemenin şu an tam zamanı! Sizin için indirimdeki ürün gruplarından bir seçki hazırladık. Haydi vakit kaybetmeden detaylara geçelim.

Elektronikten modaya farklı kategorilerde yılın son büyük indirimlerini sizin için derledik

Siz de artan fiyatlar karşısında, ihtiyacınız olan ürünleri indirimli yakalamanın yollarını mı arıyorsunuz? Fiyatının düşmesini bekleyip öyle mi sepete atıyorsunuz? O hâlde doğru yerdesiniz. E devir, ekonomi devri! Yüksek fiyatlar ödeyip bütçenizi zorlamaktansa indirimleri bekleyip aynı ürünü neredeyse yarı fiyatına almak oldukça mantıklı. Tam da yarı fiyatına almaktan bahsediyorken Black Friday haftasına giriş yaptığımız müjdesini de verelim. Yılın son indirim çılgınlığında yerinizi almanız için acele etmenizi öneririz. İşte sizin için derlediğimiz indirimlerin detayları!

1. Beyler buraya! Mango ürünlerinde %50'ye varan indirim

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Ürünleri İncele

2. Mango'daki bu indirim kaçmaz! Stil sahibi kadınların çok seveceği ürünler

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Ürünleri İncele

3. Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak indirimli kaban ve montları sizin için seçtik

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Ürünleri İncele

4. Skechers, Puma, Nike ve dahası... Marka spor ayakkabılarda indirim zamanı

sporayakkabi

Ürünleri İncele

5. Lüks parfümlerde bir daha bulamayacağınız fiyatlar

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Ürünleri İncele

6. Hem rahat hem şık... Sezonun en trend indirimli bot ve çizme modelleri

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Ürünü İncele

7. En sevilen kozmetik ürünlerinde indirim

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Ürünleri İncele

8. Kalitesiyle öne çıkan Stanley marka termos ve soğutucu çantalarda fırsat

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Ürünü İncele

9. Kullananlardan tam not almış indirimli cilt bakım ürünlerini keşfedin

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Ürünü İncele

10. Uzun ömürlü bilgisayar arıyorsanız bu Lenovo modellerine mutlaka bakmalısınız

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Ürünü İncele

11. Cildinizi şımartın! Kiehl's ürünlerinde müthiş indirim

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Ürünleri İncele

12. Kombinlerinizin en şık eşlikçisi olmaya aday trend çantalar

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Ürünleri İncele

13. Çocuğunuzla keyifli dakikalar geçirmenizi sağlayacak LEGO setlerinde indirim

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14. AdL sezon indiriminin en beğenilen modellerini sizin için seçtik

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15. Philips kadın erkek kişisel bakım ürünlerinde Gülümseten Kasım Fırsatları

Adsız tasarım - 2022-11-22T153553.245

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16. Mutfağınızın havasını değiştirecek Jumbo mutfak ve sofra ürünleri

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