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Elf gözlerimiz neler görüyor: İşte sızdırılan PlayStation 5 fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 11:11 | Son Güncelleme

Sony PlayStation 5'i bu akşam tanıtılacak. Ancak tanıtımdan önce PS5'in fiyatı sızdırıldı bile. Amazon'un Birleşik Krallık sitesinden alındığı söylenen fiyat bilgisine göre PlayStation 5 fiyatı pek beklediğimiz gibi olmayacak. İşte sızan PlayStation 5 fiyatı...

Elf gözlerimiz neler görüyor: İşte sızdırılan PlayStation 5 fiyatı!

PlayStation 5 için beklenen gün artık geldi. Bu akşam saatlerinde yapılacak Sony etkinliği ile birlikte PlayStation 5 ile tanışacağız. Etkinlik öncesinde ise en çok merak edilen konu PlayStation 5'in fiyatı. Bu konuda birçok iddia mevcut. Kimileri oyun konsolunun 499 dolar civarında bir fiyatla satışa çıkacağını öngörürken, kimileri ise Sony'nin bu yıl acı bir sürpriz yapacağını ve fiyatları bir tık artıracağını düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken Amazon Birleşik Krallık sitesinden herkesi şaşırtan bir PlayStation 5 fiyatı sızıntısı geldi.

İŞTE SIZDIRILAN PLAYSTATİON 5 FİYATI

Amazon'un resmi sitesinin PlayStation 5'in fiyatını paylaştığı iddia edildi. Ekran görüntüleriyle desteklenen bu iddiaya göre 2 TB'lık PlayStation 5'in fiyatı 599,99 pound yani yaklaşık 669 euro olacak. Güncel kur ile bu fiyatın karşılığı yaklaşık 5,160 TL oluyor. Tabi vergiler bu fiyata dahil değil.

PlayStation 5 fiyatı

STANDART SÜRÜMÜ UNUTMAYIN

PS5'in sızdırılan ekran görüntülerinde çoğunluğun yanıldığı bir nokta var. Amazon sitesinden alındığı iddia edilen fiyat, PlayStation 5'in 2 TB'lık sürümüne ait. PS5'in standart bir sürümünün daha çıkacağını düşündüğümüzde daha uygun bir fiyatla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek.

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