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Elif'i hayattan koparan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma

02.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da kardeşi ile birlikte üniversiteye hazırlandığı dershaneden dönen Elif Bereket’e (17) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Ali Badıllı’nın 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Badıllı, genç kızın 67,5 metre sürüklenip can verdiği kazanın yaşandığı güzergahta, yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü, beraatini istedi.

Elif'i hayattan koparan sürücüden akıllara durgunluk veren savunma

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu. Elif Bereket’in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası düzenledi.

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Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı’nın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın iki duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ali Badıllı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

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Sanık Badıllı ifadesinde, pişman olduğunu, kazanın yaşandığı güzergahta yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti. Bereket ailesinin avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin trafik raporu, olay yeri keşfi ve diğer eksik delillerin de dosyaya eklenmesine karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa
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