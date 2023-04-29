Elindeki muzla dakikalarca fille dalga geçti! Hayvanın intikamı acı oldu... Sosyal medyadan yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Hindistan’da bir hayvanat bahçesini ziyaret eden kadının fille ilgilendiği anlara yer verildi. Elindeki muzları file doğru tutan ve hayvanla oyun oynadığı düşünen kadın bir anda filin öfkesine maruz kaldı. Yiyeceğe ulaşamadığı için sinirlenen fil genç kadına saldırdı.

HER ŞEY NORMAL GÖRÜNÜYORDU

Asya'daki vahşi yaşam içeriğini çevrimiçi olarak sık sık paylaşan bir Hindistan Orman Hizmetleri Görevlisi Susanta Nanda tarafından Twitter’a yüklenen videoda kadının fili muzla beslemek için hamle yaptığı anlarda her şey normal görünüyordu. Genç kadını muzu vermediğinde ise işler bir anda tersine döndü. Öfkelenen fil genç kadına saldırdı.

Videoda yer alan ismi açıklanmayan kadının sağlık durumuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Sosyal medya kullanıcılarından biri fillerin en zeki hayvanlardan biri olduğunu belirterek gönderiye, “Ehlileştirseniz bile bir fili kandıramazsınız” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullacısı ise, “Esaret altına alınmayacak en zeki hayvanlardan biri” yorumunu yaptı.