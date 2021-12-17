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  4. Elinizin altındaki bu ürünle fayans aralarını kolayca beyazlatabilir, duşakabindeki su lekelerinden kurtulabilirsiniz!

Elinizin altındaki bu ürünle fayans aralarını kolayca beyazlatabilir, duşakabindeki su lekelerinden kurtulabilirsiniz!

17.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulaşık makinesi parlatıcısı; bulaşıklarda ışıl ışıl bir sonuç sağlaması dışında birçok farklı alanın temizliğinde de oldukça etkili. Parlatıcı ve ağartıcı yapısından dolayı ev temizliğinde akla bile gelmeyecek yerlerde üstün bir etki yaratabiliyor. Halılardan banyoya, hatta ocak ve fırına kadar temizliği oldukça zor pek çok yerde işinizi kolaylaştırabiliyor. Detaylara birlikte bir göz atalım.

Elinizin altındaki bu ürünle fayans aralarını kolayca beyazlatabilir, duşakabindeki su lekelerinden kurtulabilirsiniz!

Temizlik güzel şey, evet ama bazen ne kadar temizleseniz de fayans araları ya da fırın ve ocak gibi alanlar, gözünüze hâlâ kirli görünebilir. Oysa bulaşık makinesi parlatıcısı kullanarak temizlenmesi ve ulaşılması en zor yerleri bile tertemiz yapabilirsiniz. İşte, makine parlatıcısının ev temizliğinde kullanabileceği farklı alanlar ve hayatınızı kolaylaştıracak pratik tüyolar...

ÇAMAŞIRLARINIZ ARTIK TERTEMİZ

Bazı lekelerin anında müdahale edilse bile çıkmadığını ve çamaşırlarda iz bıraktığını biliyoruz. Bu yöntemi kullanarak her türlü zorlu lekeden kolayca kurtulabilirsiniz; fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Anında müdahale etmek! Leke oluştuğunda çamaşırlarınızı parlatıcıyla ovup nemli bir bezle silebilirsiniz. Eğer tüllerinizin, perdelerinizin yeterince beyaz ve parlak olmadığından şikayetçiyseniz çamaşır makinenizin deterjan gözüne bulaşık makinası parlatıcısı ekleyin ve bu şekilde yıkayın. Farkı göreceksiniz!

HALI VE MOBİLYA TEMİZLİĞİ

Halılar ve mobilyalar, çok hızlı kirlenen ve temizlemesi zor eşyalar olsa da bulaşık makinesi parlatıcısıyla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Koltuklarınızda veya halınızda oluşan lekeleri, üzerinden zaman geçmeden biraz parlatıcıyla ovarak çıkarabilirsiniz. Üstelik bu yöntem; mürekkep, boya, hatta yağ ve salça lekelerinde bile etkili.

BANYO TEMİZLİĞİ

Eviniz ne kadar temiz olursa olsun, fayans aralarındaki leke ve kararmalar can sıkıcı olabilir. Bulaşık makinası parlatıcısıyla derz aralarını silerek bembeyaz bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca bu yöntem, duşakabin ve küvet temizliğinde de oldukça etkili. Küvetlerde ve duşakabinlerde küflenme, sararma, kireç lekeleri ne yazık ki herkesin ortak problemi. Bulaşık makinesi parlatıcısını bu yerlere uygulayın, bir süre bekleyin ve ovarak durulayın. Banyonuz tertemiz olacak!

FIRIN VE OCAK TEMİZLİĞİ

Fırın ve ocaklar da yine evlerde en çok ve çabuk kirlenen yerlerden. Isı yaymalarından dolayı da yemek lekelerini daha kalıcı ve temizlemesi zor hale getirebiliyorlar. Üstelik kullanılan kimyasal ürünlerin çoğu leke çıkarmada başarısız olabiliyor. Parlatıcınızı, ocak ve fırınınızdaki inatçı lekeleri ovma işlemi sırasında kullanırsanız kolayca bu kirlerden kurtulabilirsiniz.

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