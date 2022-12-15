Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

22 yaşındaki ünlü oyuncu Ester Exposito'nun dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi var. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, yatak pozunu paylaştı. Exposito'nun sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunan Ester Exposito iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Madrid doğumlu Exposito, 2016 yılında rol aldığı Estoy Vivo dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı.

Sonrasında Vis a Vis dizisinde izleyici karşısına çıkan yıldız, Elite dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ester Exposito, bir dönem Elite dizisindeki rol arkadaşı Alvaro Rico ile aşk yaşamıştı.



