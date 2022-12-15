MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

15.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in iddialı yapımı Elite dizisiyle yıldızı parlayan İspanyol yıldız Ester Exposito, ateşli paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ester Exposito, bu defa yataktan paylaştığı iç çamaşırsız pozuyla dikkat çekti.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

22 yaşındaki ünlü oyuncu Ester Exposito'nun dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesi var. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, yatak pozunu paylaştı. Exposito'nun sütyen giymemesi dikkatlerden kaçmadı.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunan Ester Exposito iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Madrid doğumlu Exposito, 2016 yılında rol aldığı Estoy Vivo dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Sonrasında Vis a Vis dizisinde izleyici karşısına çıkan yıldız, Elite dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Ester Exposito, bir dönem Elite dizisindeki rol arkadaşı Alvaro Rico ile aşk yaşamıştı.

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı

Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito yatakta iç çamaşırsız pozunu paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bomba itiraf! "Sevgilimi tatilde aldattım ve o..."Bomba itiraf! "Sevgilimi tatilde aldattım ve o..."
Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmişYalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş
Anahtar Kelimeler:
elite dizi ester expósito Oyuncu ünlü oyuncu yaşında aktan

En Çok Okunan Haberler

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

İstekli ve Gümüşel gözaltına alındı!

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

Abdullah Gül ve Bülent Arınç'tan İmamoğlu tepkisi

"Hayal kırıklığına uğradım" diyerek itiraf etti: Arabamda mermi bulduğumda...

"Hayal kırıklığına uğradım" diyerek itiraf etti: Arabamda mermi bulduğumda...

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

Cristiano Ronaldo, güvenlik kamerasına yakalandı

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.