'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı! Ukrayna'da dünyayı dehşete düşüren görüntü

Rusya'nın Ukrayna işgalinde bir ay geride kaldı. Başkent Kiev'i kuşatan ve bir çok şehri adeta yıkıp geçen Rus ordusu, harekat planında belirlenen ilk hedeflere ulaşıldığını duyurdu. Ukrayna'nın güçlü direnişi devam ederken, bölgeden her geçen gün yeni korkunç görüntüler geliyor.

ELLERİ BAĞLI RUS ASKERLERİNE ATEŞ Mİ AÇILDI?

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsü, tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kiev'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, elleri bağlı Rus askerlerine, mavi kol bantı takan Ukrayna kamuflajlı askerler tarafından ateş açıldığı görülüyor.

Ayaklarından vurulan Rus askerlerin tek tek yere düşerken, kanlar içinde yerde yatan askerlerin başındakiler "Neden insanları öldürüyorsunuz?" diye soruyor.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA: GÖRÜNTÜLER SAHTE!

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken, Ukrayna tarafı ise görüntülerin sahte olduğunu, söz konusu videonun Rusya tarafından dezenformasyon amacıyla paylaşıldığını belirtti.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ukrayna'ya yakın hesaplar tarafından paylaşılan fotoğraf karelerinde, askerlerde herhangi bir yara iz ve kan olmadığı görüldü. Olayın bi kurgu olduğu belirtilen paylaşımlarda "Ayakta duran askerlerin üzerinde sarı/mavi şeritlerin olmaması da videonun çok çok şüpheli olduğunu gösteriyor." denildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



