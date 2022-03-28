HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı! Ukrayna'da dünyayı dehşete düşüren görüntü

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı! Ukrayna'da dünyayı dehşete düşüren görüntü

28.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünyayı dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video gündem yarattı. Kiev'de çekildiği iddia edilen görüntülerde elleri bağlı bir grup Rus askerine, Ukrayna kamuflajlı askerler tarafından ateş açılıyor. Ukrayna tarafı ise görüntülerin sahte olduğunu belirtti. Paylaşılan fotoğraflarda askerlere ateş açılmadığı ve söz konusu görüntülerin aksine kan izlerinin bile olmadığı görüldü.

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı! Ukrayna'da dünyayı dehşete düşüren görüntü

Rusya'nın Ukrayna işgalinde bir ay geride kaldı. Başkent Kiev'i kuşatan ve bir çok şehri adeta yıkıp geçen Rus ordusu, harekat planında belirlenen ilk hedeflere ulaşıldığını duyurdu. Ukrayna'nın güçlü direnişi devam ederken, bölgeden her geçen gün yeni korkunç görüntüler geliyor.

ELLERİ BAĞLI RUS ASKERLERİNE ATEŞ Mİ AÇILDI?

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsü, tüm dünyayı dehşete düşürdü. Kiev'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, elleri bağlı Rus askerlerine, mavi kol bantı takan Ukrayna kamuflajlı askerler tarafından ateş açıldığı görülüyor.

Ayaklarından vurulan Rus askerlerin tek tek yere düşerken, kanlar içinde yerde yatan askerlerin başındakiler "Neden insanları öldürüyorsunuz?" diye soruyor.

UKRAYNA'DAN YALANLAMA: GÖRÜNTÜLER SAHTE!

Söz konusu video sosyal medyada hızla yayılırken, Ukrayna tarafı ise görüntülerin sahte olduğunu, söz konusu videonun Rusya tarafından dezenformasyon amacıyla paylaşıldığını belirtti.

a2

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ukrayna'ya yakın hesaplar tarafından paylaşılan fotoğraf karelerinde, askerlerde herhangi bir yara iz ve kan olmadığı görüldü. Olayın bi kurgu olduğu belirtilen paylaşımlarda "Ayakta duran askerlerin üzerinde sarı/mavi şeritlerin olmaması da videonun çok çok şüpheli olduğunu gösteriyor." denildi.

a1

Söz konusu görüntülerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'i düelloya davet etti! 'Agresif olacağım'Putin'i düelloya davet etti! 'Agresif olacağım'
Erdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehirErdoğan ve Putin ile görüştü! İşte müzakerelerin yapılacağı şehir
Kan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuşKan donduran detay! Ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Rusya 'yayınlamayın' dedi... İşte Rus muhalif gazetecilerin Zelenskiy ile röportajı

Rusya 'yayınlamayın' dedi... İşte Rus muhalif gazetecilerin Zelenskiy ile röportajı

Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...

Olay iddia! Ünlü futbolcunun karısı eşinin en yakınındaki kişiyle...

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

6 muhalefet liderinin buluşmasının ardından ortak açıklama geldi

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.