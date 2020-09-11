Ellerinizi 10 yıl gençleştirecek 5 püf noktası! Ellerin en büyük düşmanı...

Ellerinizi daha uzun süre güzel tutmak için birkaç tavsiye ve kural topladık.

DOĞRU ŞEKİLDE YIKAYIN

Sabunla sık temas, ellerinizin nem kaybetmesine ve dökülmeye başlamasına neden olabilir. Bundan kaçınmak için şu basit kuralları izleyin: Kesinlikle gerekmedikçe antibakteriyel sabun kullanmayın. Parfümlerden kaçının: cildinizi kurutur ve tahrişe neden olabilir. Jojoba yağı, zeytinyağı veya aloe vera içeren nemlendirici sabunu tercih edin.

Doğal koruyucu tabakayı korumak için ellerinizi sıcak suyla değil ılık ya da soğuk suyla yıkayın.

Ellerinizi elektrikli kurutucuda değil kağıt havluyla kurutun.

ELDİVEN GİYİN

Soğuk, kimyasallar ve kuru hava gibi dış etkenlerden dolayı elleriniz sürekli stres altındadır. Hasarı en aza indirmek için, her durumda eldiven giymeniz gerekir:

Soğuk havalarda mutlaka eldiven takın.

Ev işleri için kauçuk veya lateks eldiven tercih edin.

Bahçe işleri için kumaş eldivenler kullanın.

ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

İyi bir el kremi, sabun veya şampuan kadar önemlidir, bu yüzden akıllıca seçin ve kullanın.

Kremi, gerektiği kadar, ancak günde en az iki kez (sabah ve akşam) uygulayın. Kuru cildiniz varsa, lavabonun yanına bir tüp krem koyun ve ellerinizi yıkadıktan sonra her seferinde uygulayın. En iyi etki için kremi sürün, pamuklu eldiven giyin ve böyle yatağa gidin.

Tırnaklarınızın da nemlendirilmesi gerekiyor. İçlerine biraz el kremi sürün ve tırnak etleri için bir E vitamini kremi satın alın.

Cildinizin hem içeriden hem de dışarıdan neme ihtiyacı vardır, bu nedenle yeterince su için.