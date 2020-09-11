Ellerinizi 10 yıl gençleştirecek 5 püf noktası! Ellerin en büyük düşmanı...

Ellerinizi daha uzun süre güzel tutmak için birkaç tavsiye ve kural topladık.
Sabunla sık temas, ellerinizin nem kaybetmesine ve dökülmeye başlamasına neden olabilir. Bundan kaçınmak için şu basit kuralları izleyin: Kesinlikle gerekmedikçe antibakteriyel sabun kullanmayın. Parfümlerden kaçının: cildinizi kurutur ve tahrişe neden olabilir. Jojoba yağı, zeytinyağı veya aloe vera içeren nemlendirici sabunu tercih edin.
Doğal koruyucu tabakayı korumak için ellerinizi sıcak suyla değil ılık ya da soğuk suyla yıkayın.
Ellerinizi elektrikli kurutucuda değil kağıt havluyla kurutun.
Soğuk, kimyasallar ve kuru hava gibi dış etkenlerden dolayı elleriniz sürekli stres altındadır. Hasarı en aza indirmek için, her durumda eldiven giymeniz gerekir:
Soğuk havalarda mutlaka eldiven takın.
Ev işleri için kauçuk veya lateks eldiven tercih edin.
Bahçe işleri için kumaş eldivenler kullanın.
İyi bir el kremi, sabun veya şampuan kadar önemlidir, bu yüzden akıllıca seçin ve kullanın.
Kremi, gerektiği kadar, ancak günde en az iki kez (sabah ve akşam) uygulayın. Kuru cildiniz varsa, lavabonun yanına bir tüp krem koyun ve ellerinizi yıkadıktan sonra her seferinde uygulayın. En iyi etki için kremi sürün, pamuklu eldiven giyin ve böyle yatağa gidin.
Tırnaklarınızın da nemlendirilmesi gerekiyor. İçlerine biraz el kremi sürün ve tırnak etleri için bir E vitamini kremi satın alın.
Cildinizin hem içeriden hem de dışarıdan neme ihtiyacı vardır, bu nedenle yeterince su için.
Kremin yanı sıra ellerinizin haftada bir kese ve maskeye ihtiyacı vardır.
El maskeleri, buzdolabınızda sıklıkla bulundurduğunuz ürünlerden yapılır. Örneğin, yarım avokado, yumurta sarısı ve bir çorba kaşığı limon suyunu karıştırın. Elinize uygulayın ve 20 dakika dinlendirin.
Yaşın ana belirtilerinden biri el cildi hiperpigmentasyonudur. Nedeni, duymuş olabileceğiniz gibi yaşlanma veya karaciğer fonksiyon bozukluğunda değil, güneşin etkisidir.
pigment lekelerinden kaçınmak için ellerinize düzenli olarak güneş kremi sürün.
Turunçgiller iyi bir doğal "beyazlatıcıdır". Örneğin düzenli olarak 1 çorba kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı süt ve 1 tatlı kaşığı baldan maske yapabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum