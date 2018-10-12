Ellerinizi yıkamanız gereken 8 durum

Memorial Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Şirin Elmi, “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” nedeniyle el temizliği ve el yıkama alışkanlığının önemi hakkında bilgi verdi.

ÇOCUĞUNUZUN ELLERİNDEN HASTALIK BULAŞMASIN

Günlük yaşantıda tüm ihtiyaçları karşılayan eller, pek çok bulaşıcı hastalık taşıyabilmektedir. Temiz görünen ellerde bile hastalık yapıcı binlerce mikroorganizma bulunabilir. Grip, sarılık, ishal yapan etkenler, eller aracılığı ile ağza, oradan da vücuda yayılır. Çocuklar, vücut dirençleri daha zayıf olduğu için daha kolay hasta olmaktadır. Özellikle tuvaletten sonra ellerin gerektiği gibi yıkanmaması, okulda çocuklar arasında yapılan silgi, kalem gibi eşyaların alışverişinde bile mikrop transferi olabilir, öksürme ve hapşırma ile bu eşyalara bulaşan hastalık yapıcı mikroplar eller aracılığıyla vücuda alınabilir.

HASTALIKLARLA ELLERİNİZ SAYESİNDE MÜCADELE EDİN

Birçok enfeksiyon hastalığının kontrolünde kişisel temizlik alışkanlıklarının çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Hastalıklardan korunmada en iyi, en etkili ve en ucuz yöntem ise el yıkama alışkanlığıdır. Küçük yaştan itibaren el yıkama alışkanlığının geliştirilmesi ile hastalıklarla mücadele edilebilir.