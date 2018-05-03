Ellerinizin durumu sağlığınız hakkında ipuçları veriyor

Kırmızı avuç içi Doktorlar, kırmızı avuç içlerinin özellikle 50 yaşın üstündeyseniz, karaciğer problemlerinin bir işareti olabileceğini söylüyor. Kırmızı avuç içlerinin olası nedeni, kan damarlarının genişlemesine neden olan hormonal dengede bir değişikliktir. Romatoid artrit (iltihaplı romatizma) de avuç içlerindeki kızarıklığın nedeni olabilir. Kızarıklıklar genellikle avuçların dışında bulunur. Elinizde kırmızı bölgeler tespit ettiyseniz, bunun gerçek nedenini öğrenmek için tıbbi tavsiye almalısınız. Sağlıklı beslenmeyi unutmayın alkol alımınızı azaltın. Terli avuç içi Terli avuç içi için birkaç olası sebep vardır: Aşırı terleme, stres ve aşırı aktif tiroid. Aşırı terleme eğilimindeyseniz antiperspirantlar kullanabilirsiniz. Antiperspirantlar ter üretimini azaltmaya yardımcı olur. Alkol alımınızı sınırlandırmaya çalışın ve stres seviyenizi kontrol etmeyi öğrenin (meditasyon, nefes verme tekniği). Hiçbir şey işe yaramıyorsa kesinlikle bir doktor randevusu almalısınız. Hassasiyet ve karıncalanma

Bazen vücudumuzun belli kısımlarında hassasiyet kaybıyla uyanır ve hareket ettiğimiz zaman karıncalanma hissi yaşarız. Bunu uzun süre aynı pozisyonda kaldığımız için yaşarız. Bazı durumlarda ellerde görülen derin ven trombozu (Toplardamarda pıhtı oluşması), karpal tünel sendromu (Parmaklarda uyuşma, karıncalanma), kol sinir ağı hasarları, anemi veya diyabet gibi daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Ellerinizde nedenini anlayamadığınız hassasiyet kaybı yaşarsanız bir doktora danışın. Kuru eller Kuru cildin en sık görülen nedenleri sıvı kaybı ve menopozla ortaya çıkan östrojen eksikliğidir. Sıvı kaybından kaçınmak için yeterince su için ve nemlendirici el kremleri kullanın. Yağlı balık, tohum ve fındık tüketin. Ellerin titremesi El titremesinin parkinson hastalığı gibi sağlık sorunlarının işareti olabileceği biliniyor. Eğer ciddi endişeleriniz varsa mutlaka tıbbi yardım alın. Kahve ve alkol tüketimizi sınırlandırın. Diğer olası nedenler arasında kaygı ve stres yer alır. Zayıf tırnaklar