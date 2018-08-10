Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi, faydaları ile günlük yaşamımızda yer alması gereken önemli bir üründür. Sadece salatalarımıza katmayıp sağlımıza birçok faydası tespit edilmiştir. Saç ve cilt bakımında önemli yeri olan elma sirkesi, tansiyon, şeker hastalığı ve mide rahatsızlarına da iyi gelir. Bunların yanında elma sirkesi, iyi bir detoks aracı olmakla birlikte zayıflamanıza yardımcı olabilir. Peki elma sirkesinin faydaları nedir? Ne şekilde kullanmak gerekir? Evde elma sirkesi nasıl yapılır?

ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Mutfağımızdan eksik etmemiz gereken elma sirkesinin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Antik Yunan döneminde birçok sağlık sorununda kullanılan elma sirkesi faydası saymakla bitmiyor. İçerdiği magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve florin nedeniyle doğal bir Doğal antiseptik, antifungal ve antibakteriyeldir. Elma sirkesinin başlıca faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.