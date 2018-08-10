Elma sirkesinin faydaları nelerdir? Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elma sirkesi, faydaları ile günlük yaşamımızda yer alması gereken önemli bir üründür. Sadece salatalarımıza katmayıp sağlımıza birçok faydası tespit edilmiştir. Saç ve cilt bakımında önemli yeri olan elma sirkesi, tansiyon, şeker hastalığı ve mide rahatsızlarına da iyi gelir. Bunların yanında elma sirkesi, iyi bir detoks aracı olmakla birlikte zayıflamanıza yardımcı olabilir. Peki elma sirkesinin faydaları nedir? Ne şekilde kullanmak gerekir? Evde elma sirkesi nasıl yapılır?
Mutfağımızdan eksik etmemiz gereken elma sirkesinin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Antik Yunan döneminde birçok sağlık sorununda kullanılan elma sirkesi faydası saymakla bitmiyor. İçerdiği magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve florin nedeniyle doğal bir Doğal antiseptik, antifungal ve antibakteriyeldir. Elma sirkesinin başlıca faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz.
BOĞAZ AĞRISI: Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterileri yok eder. Diğer yandan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.
AĞIZ KOKUSU: Elma sirkesi ile gargara yapmak, ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusu oluşmasını önler. Ağız kokusunda kurtulmak için bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz yeterli olacaktır.
SİĞİL TEDAVİSİ: Elma sirkesinin siğilleri yok etme özelliği de vardır. Bunun için elma sirkesi damlatılan pamuk, siğilin üzerinde sabaha kadar bekletilir. Bu şekilde yapıldığı takdirde 7-10 gün içerisinde siğilin kaybolmaya başladığı gözlenir.
DİŞ BEYAZLATMA: Beyaz dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmak için kullanabileceğiniz elma sirkesi, dişlerdeki lekeyi yok etmeye yarar.
AYAK KOKUSU: Ayak kokusunu yok etmek için, elma sirkesine batırılan pamuk ile ayaklarınızı silmeniz yeterli olacaktır.
MİDEYE FAYDASI: Elma sirkesi, reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yemeklerden beş dakika içmek üzere, bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi koyunuz. Buna devam ettiğiniz zaman ile birlikte reflünüze faydasını göreceksiniz.
DİYABETE FAYDASI: Kan şekerini düzenlenmesi nedeniyle elma sirkesi, diyabet hastalarına çok faydalıdır. Salatalarınıza ilave edeceğiniz elma sirkesini, aynı zamanda bir çorba kaşığını bir bardak suya koyup içmeniz şeker hastalığına iyi gelecektir.
TANSİYON: Elma sirkesi tüketen kişilerde yapılan araştırmalarda kan basıncının düştüğü görülmüştür. Bu yüzden tansiyon hastalıklarına iyi gelir.
YORGUNLUĞA FAYDASI: Elma sirkesi ile el ve ayaklara yapılan masajın faydası vardır. Bu şekilde yaptığınız bir masaj, el ve ayaklarınızdaki yorgunluğu giderir.
SİNDİRİME FAYDASI: Sindirim sistemi için çok iyi bir yardımcı olan elma sirkesi, yemeklerin daha rahat sindirilmesine faydası olduğu için kabızlığa da iyi gelir. Bağırsakları rahatlama özelliği olan elma sirkesi, şişkinlik ve hazımsızlığı önler.
pH DENGELEMESİ: Elma sirkesi, içeriğindeki asetik asit nedeniyle vücut pH’ını dengelemesine yardımcı olur. Bu faydası ile elma sirkesi, kansere yakalanma riskini düşürür.
GÜNEŞ YANIĞI: Elma sirkesi, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ise, ılık bir duş alındıktan sonra suya katılan elma sirkesi ile yapılan banyo, yanığınıza faydası olacaktır.
MORLUKLAR: Elma sirkesi, vücuttaki morluklara iyi geldiği için, morlukların azaltılamasında kullanılabilir.
SOĞUK ALGINLIĞI: Yüksek malik asit içeriği nedeniyle elma sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarında enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı olur.
KAŞINTI GİDERME: Böcek ısırığı sonucunda oluşan kaşıntıların giderilmesinde elma sirkesi kullanılır. Bu şekilde kaşıntıyı gideren elma sirkesi, rahatlamanıza yardım eder.
CİLT SORUNLARI: Cildin pH seviyesinin kontrol edilmesin yardımcı olan elma sirkesi ile akne gibi cilt sorunlarında faydası olur. Aynı zamanda elma sirkesi, cildinizin yumuşacık olmasını sağlar.
SAÇ BAKIMI: Elma sirkesinin bir diğer faydası da saç bakımınadır. Saçlarını yıkadıktan sonra durulama amacıyla kullanılan elma sirkesi, saçınızın daha parlak olmasını sağlar. İki yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım lite suyu karıştırın. Faydasını görmek için haftada en az iki kez kullanın.
KOLESTROL: Günde bir yemek kaşığı elma sirkesi içmenin kolestrolü düşürdüğü, yapılan araştırmalar sonucunda gözlenmiştir.
KİLO VERME: Elma sirkesi içinde bulunan asetik asit, iştah azaltmaya ve metabolizmayı artırmaya yarar. Vücudun su tutmasına yarayan bu özelliği ile elma sirkesi, nişastasının hazmına etkisi ile yediklerimiz yemeklerden daha az kalori almamıza sebep olur.
HIÇKIRIK: Hıçkırığınızı elma sirkesi ile geçirebilirsiniz. Hıçkırık anında bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz, acımtırak tadı ile boğazdaki sinirleri uyarır ve hıçkırığınız geçer.
UYKUSUZLUK: Elma sirkesi, karın şişkinliği ve hazımsızlığa iyi geldiği için bu sebeplerden kaynaklanan uyku sorunlarını da önlemiş olur. Bunun için bir bardak su içine bir çay kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal katılarak yatmadan yarım saat önce içmeniz yeterlidir.
EV TEMİZLİĞİ: Elma sirkesi, ev temizliğinizde önemli bir yardımcınızdır. Yarım çay bardağı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırırak kullandığınız taktirde yüzeylerde leke bırakmaz ve parlatır. Bu karışımı, mutfak yüzeyleri, fırın, pencere ve cam temizliğinizde kullanabilirsiniz.
Elma sirkesi faydaları için günde iki kez tüketilir. Bunun için Bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı elma sirkesi koyup karıştırmak gerekir. Bu karışımı, sabah kahvaltı öncesi ve akşam yatmadan önce içilir. Eğer elma sirkesi tadı rahatsız ederse bu karışım içine bak koyarak içebilirsiniz.
Elma sirkesinin faydaları arasında en çok merak edilen kilo vermeye nasıl yardımcı olduğudur. Zayıflamak için elma sirkesi formülünü kullanmak istiyorsanız gün boyu içebileceğiniz bir karışım yapabilirsiniz. Bu karışım ise bir bardak suyun içine bir çay kaşığı elma sirkesinde oluşur. Yapılan bir araştırma, elma sirkesi içinde bulunan asetik asit tüketenlerin vücut ağırlığı ile birlikte bel ve karın çevresindeki yağların azaldığı tespit edilmiştir. Zayıflamaya faydası olması için yemeklere ve salatalara konularak da tüketilebilir.
Elma sirkesinin saça parlaklık verdiğini faydaları arasında saymıştık. Bunun için yapmanız gereken yarım yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun içine koyarak bir karışım hazırlamak. Bu karışımı, saçlarını şampuanladıktan sonra durulama suyuna eklemeniz sonrasında saçlarınızın zamanla parladığını göreceksiniz. Bu şekilde haftada en az iki kez yapmaya devam etmeniz gerekiyor.
Elma sirkesinin saça bir faydası da kepeği yok etmesi. Kepek sorunu için, bir bardak suya, bu sefer bir veya iki yemek kaşığı elma sirkesi, bir bardak su ile karıştırılır ve şampuanlama sonrasında durulamada kullanılır. Bir diğer yöntem ise şöyle; boş bir sprey şişesi içine birebir ölçüde elma sirkesi ve su konularak karıştırılır. Bu karışımı saçlarımıza püskürtüp bu şekilde bir saat bekletiyoruz ve sonrasında yıkıyoruz. Bu şekilde zamanla saçtaki kepeklerden kurtulmuş oluruz.
Elma sirkesi için en uygun elmalar, şeker oranı yüksek kış elmalarıdır. Sirke yapımında ham ve ekşi elmadan kaçınmak gerekir. Evde elma sirkesi için malzemeler şunlar;
1-On adet iyice yıkanmış elma
2-İki litre içme suyu
3-İki yemek kaşığı bal
4-Bir tatlı kaşığı kalın tuz
5-Bu karışımı alacak büyüklükte kavanoz
Elma, sap ve çekirdeklerinden iyice ayıklanır, doğranır. Temiz bir kaba aldığımız elmaların üzerine hafif geçecek şekilde su ve diğer malzemeler eklenir. Kabın üzerine içine böcek ve sinek giremeyecek şekilde tül çekilir. İlk hafta dolana kadar her gün karıştırılır. Daha sonra ise haftada bir karıştırmak gerekir. Zamanla çevresinde küçük sirke sinekleri görülmesi ile sirkenin oluşmaya başladığı anlaşılır. Sirkenin hazır olması en az iki ay sürer. Yapımı hızlandırmak için doğal elma sirkesi katabilirsiniz. Bu süre sonunda tabanında oluşacak küf endişelendirmesin. Gayet normal bir durumdur.
Sirkeleşme için 15-25 derece arasında ılık bir ortam seçilmelidir. Sirke yapımı için metal kap kullanılmamalı, ahşap veya cam tercih edilmelidir. Sirke güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalıdır. Sirkenizin kalitesi bekletilen süre ile doğru orantılıdır. Sirkenin kalitesini artırmak için 15 gün sonrasında süzülen karışıma iki-üç adet nohut, bir parça ekmek, az kaya tuzu atılarak ağzı kapalı şekilde 40 gün bekletin. Kullanılan elmada ilaç kullanılmış ise maya bakterilerin çoğalmasını engelleyeceğinden sirke oluşumunu engeller. Klorlu suyun da aynı şekilde etkisi olduğu için elma sirkesi yapımında doğal kaynak suyu kullanmak önemlidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum