ELN, Venezuela ordusuna saldırı düzenledi

BOGOTA (AA) - Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Venezuela'da güvenlik güçlerine yaptığı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Venezuela'daki El Universal gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Amazonas eyaleti kırsalında bir mensubu tutuklanan ELN, Venezuela ordusuna pusu kurdu.
Çıkan çatışmada 10 asker yaralandı, 3 asker öldü.
Olayın ardından Venezuelalı güvenlik güçlerinin düzenlediği ve biri kadın 3 kişinin yakalandığı operasyonda, çeşitli silahların yanı sıra bir miktar da para ele geçirildi.
Haberde, çatışmadan önce ordunun yakaladığı ELN militanının Kolombiya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Venezuela'da iki hafta önce bir madene düzenlenen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumlusunun da ELN olduğu yönünde ülke basınında haberler yer almıştı.
Elindeki rehineler dolayısıyla Kolombiya hükümetinin barış müzakerelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, Venezuela'nın Kolombiya sınırına yakın bölgelerinde de varlık gösteriyor.
Terör örgütü YPG/PKK’ya bombalı araçla saldırdılar! Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!
ABD'den flaş açıklama: Hesap soracağız!
10 Kasım tartışması! Anma 9 Kasım'a alınsın teklifine sert tepkiler
Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı
CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!
Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım
Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler
Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)
Okuyucu Yorumları 0 yorum