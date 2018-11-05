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ELN, Venezuela ordusuna saldırı düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 01:46 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Amazonas eyaletinde bir mensubu tutuklanan ELN'nin, olayın ardından Venezuela ordusuna düzenlediği saldırıda 10 asker yaralandı 3 asker öldü

BOGOTA (AA) - Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) Venezuela'da güvenlik güçlerine yaptığı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Venezuela'daki El Universal gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Amazonas eyaleti kırsalında bir mensubu tutuklanan ELN, Venezuela ordusuna pusu kurdu.

Çıkan çatışmada 10 asker yaralandı, 3 asker öldü.

Olayın ardından Venezuelalı güvenlik güçlerinin düzenlediği ve biri kadın 3 kişinin yakalandığı operasyonda, çeşitli silahların yanı sıra bir miktar da para ele geçirildi.

Haberde, çatışmadan önce ordunun yakaladığı ELN militanının Kolombiya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Venezuela'da iki hafta önce bir madene düzenlenen ve 17 işçinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının sorumlusunun da ELN olduğu yönünde ülke basınında haberler yer almıştı.

Elindeki rehineler dolayısıyla Kolombiya hükümetinin barış müzakerelerine devam etmeme kararı aldığı ELN, Venezuela'nın Kolombiya sınırına yakın bölgelerinde de varlık gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazonas kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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