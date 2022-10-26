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Elon Musk göz kırptı! YouTube'un hoşuna gitmeyecek

26.10.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasının en çok konuştuğu anlaşmalardan biri olan 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasında artık sona geliyoruz. Musk, cuma günü Twitter'ı satın alma işlemini tamamlayacağını açıkladı. Artık Herkes Musk'ın Twitter'da neler yapacağına odaklanmaya başladı. Bir tweet zincirine yanıt olarak "kırptığı göze" bakarsak, Twitter için YouTube'un hoşuna gitmeyecek büyük bir güncelleme yolda olabilir.

Elon Musk göz kırptı! YouTube'un hoşuna gitmeyecek

Elon Musk'ı Tesla ve SpaceX'in CEO'su olarak tanıyoruz ancak son birkaç aydır Musk, Twitter'a verdiği 44 milyar dolarlık teklifle gündemi sarsmaya başladı. Herkes "Elon Musk Twitter ile anlaşacak mı, yoksa anlaşamayacak mı?" derken, o bu tekliften vazgeçip Twitter ile davalık dahi oldu. Ancak çok istediği Twitter'ı satın almaya artık çok yakın. Çünkü tekrar teklif verdiği Twitter'ın satın alma işlemini cuma günü tamamlayacağını açıkladı. Böylece, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Musk'ın yönetimine geçecek. Geçecek geçmesine de, peki Musk Twitter'da neler yapacak?

YOUTUBE'UN HOŞUNA GİTMEYECEK, BÜYÜK BİR GÜNCELLEME

Görünüşe bakılırsa Musk Twitter'a büyük bir güncelleme getirecek. Bunu kendi ağzıyla söylemedi, ancak bir tweet zincirine verdiği yanıtla ima etti. Böylece büyük güncelleme için büyük bir ipucu vermiş oldu. Sizleri de çok meraklandırmadan Musk'ın cevap verdiği o tweet zincirine geçelim.

Tweet zincirinde @EmmetPeppers isimli bir kullanıcı, "@elonmusk devraldığında, @TwitterSpaces platformunun videoya doğru evrilip içerik oluşturma konusunda @YouTube'la rekabet edip edemeyeceğini merak ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine @stevenmarkryan isimli bir kullanıcı ise "Twitter'ın şu anda bir YouTube klonu ortaya çıkarmaması çılgınlık. Tweet'lerimin yarısı YouTube video bağlantıları. Twitter buradan herhangi bir fayda sağlamıyor. Kullanıcılar Twitter'da para kazanılan videoları izleyebilseydi, Twitter reklam geliri elde edecek ve gelirleri büyük ölçüde artıracaktı." dedi.

tweet

GÖZ KIRPTI

Elon Musk bu ifadelere göz kırpma emojisini kullanarak yanıt verdi. Bu da Musk'ın Twitter'a böylesine büyük bir güncelleme getirebileceği şeklinde yorumlandı.

Elon Musk tweet

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TWITTER YOUTUBE İLE REKABET EDEBİLİR

Yani Twitter, yeni bir özellik sunarak videolardan gelir elde edip YouTube'la rekabet edebilir. Bu yeni özellik YouTube'un pek de hoşuna gitmeyecektir. Ancak yine de bunun resmi olarak açıklanmış bir karar olmadığını belirtmek gerek.

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