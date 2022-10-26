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Elon Musk kararını verdi! Gözler cuma gününe çevrildi

26.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter teklifi bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Musk'ın Twitter'ı satın almakta bu kez kararlı olduğu söylenirken, flaş bir gelişme yaşandı. Uluslararası haber kuruluşlarına göre Elon Musk, Twitter kararını verdi. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi.

Elon Musk kararını verdi! Gözler cuma gününe çevrildi

Elon Musk ile sosyal ağ Twitter arasındaki 44 milyar dolarlık anlaşmada mutlu sona yaklaşılıyor. Daha önce 44 milyar dolarlık teklif verip, Twitter ile spam ve bot hesap yüzdesi konusunda anlaşamayınca bundan vazgeçen Elon Musk, bu kez Twitter'ın patronu olmakta son derece kararlı. Anlaşmanın bu ayın sonuna kadar tamamlanması beklenirken, flaş bir gelişme Reuters ve Bloomberg'in başını çektiği uluslararası haber kuruluşları tarafından duyuruldu.

CUMA GÜNÜ BİTİRECEK

Ajansların geçtiği habere göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın alma işlemini cuma günü 44 milyar dolara tamamlayacağını bildirdi.

Musk Twitter

TWITTER HİSSELERİ HABERDEN ETKİLENDİ

Twitter'ın hisseleri bu haberler üzerine yükseldi. Twitter'ın hisse fiyatı, salı günü yüzde 3 artış yaşayıp Musk'ın teklif ettiği fiyat olan 54.20 dolara yaklaştı ve 52.95 dolardan işlem gördü.

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Elon Musk Twitter

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