Elon Musk kararını verdi! Gözler cuma gününe çevrildi

Elon Musk ile sosyal ağ Twitter arasındaki 44 milyar dolarlık anlaşmada mutlu sona yaklaşılıyor. Daha önce 44 milyar dolarlık teklif verip, Twitter ile spam ve bot hesap yüzdesi konusunda anlaşamayınca bundan vazgeçen Elon Musk, bu kez Twitter'ın patronu olmakta son derece kararlı. Anlaşmanın bu ayın sonuna kadar tamamlanması beklenirken, flaş bir gelişme Reuters ve Bloomberg'in başını çektiği uluslararası haber kuruluşları tarafından duyuruldu.

CUMA GÜNÜ BİTİRECEK

Ajansların geçtiği habere göre, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter’ı satın alma işlemini cuma günü 44 milyar dolara tamamlayacağını bildirdi.

TWITTER HİSSELERİ HABERDEN ETKİLENDİ

Twitter'ın hisseleri bu haberler üzerine yükseldi. Twitter'ın hisse fiyatı, salı günü yüzde 3 artış yaşayıp Musk'ın teklif ettiği fiyat olan 54.20 dolara yaklaştı ve 52.95 dolardan işlem gördü.