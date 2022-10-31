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Elon Musk ipucunu verdi! Twitter'da sınırlar aşılacak

31.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni patronu olan Elon Musk yaşanacak büyük değişimlerin müjdesini vermeye devam ediyor. Doğrulama sürecinin yenilendiğini açıklayan ünlü milyarder şimdi ise gözünü Twitter'daki sınırları kaldırmaya dikti. Elon Musk bunun ipucunu ise yine Twitter'dan verdi! Böylece Twitter'daki sınırlar aşılacak. Ayrıca, Musk son günlerin en çok konuşulan haberine de açıklık getirdi.

Elon Musk ipucunu verdi! Twitter'da sınırlar aşılacak

Tam 44 milyar dolar... Belki de dünyanın en ünlü milyarderi olan Elon Musk, aylardır peşinden koştuğu sosyal medya platformu Twitter için tam 44 milyar dolar harcadı. Ancak Musk Twitter'ı para kazanmak için değil, çok sevdiği insanlık için aldığını söyleyerek hayranlarının gönüllerini fethetmeyi başardı. Twitter için büyük hedefleri olduğunu ayrıntılı bir açıklamayla duyuran Tesla ve SpaceX'in ünlü CEO'su şimdi ise yaşanacak büyük değişimlerin ipucunu verdi. Görünüşe bakılırsa Twitter'da sınırlar kalkıyor.

ELON MUSK TWITTER'IN SINIRLARINI AŞIYOR!

Sınırlar derken, ilk kastettiğimiz şey Twitter'ın karakter sınırı. Sosyal medya platformu halihazırda paylaşmak istediğiniz her şeyi 280 karaktere sığdırmanızı istiyor. Ancak Elon Musk, yakında 280 karakter sınırını genişletebilir, hatta ondan kurtulabilir de. Çünkü Musk bu istekleri olumlu karşıladı.

Ünlü milyarder, kendisine "Karakter sınırlamalarından kurtulabilir miyiz yoksa en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz?" diye soran bir Twitter kullanıcısına yanıt verdi ve "Kesinlikle" dedi. Böylece Twitter'ın karakter sınırında bir değişim olacağının ipucunu verdi.

Musk

İkinci kastettiğimiz şey ise video uzunluğu. Twitter'da video uzunluğu da maksimum 2 dakika 20 saniye. Ancak başka bir Twitter kullanıcısının Elon Musk'a sorduğu soru bu konuda da değişim olabileceğini ortaya koydu. Kullanıcı Musk'a "Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?” diye sordu. Musk'ın bu soruya yanıtı ise “100” emojisi ile oldu.

Elon-musk-iç

O HABERE AÇIKLIK GETİRDİ

Elon Musk, son günlerin en çok konuşulan haberine de açıklık getirdi. Musk, ödeme yapmak zorunda kalmamak için Twitter çalışanlarını 1 Kasım'dan önce işten çıkarmayı planladığına dair haberi yalanladı.

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Elon Musk Twitter

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