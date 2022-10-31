Musk ültimatom verdi! Mavi tik sahibi olmak isteyenlere kötü haber: Cep yakacak

Elon Musk sonunda Twitter'ın sahibi oldu. Musk, bunun için 44 milyar dolar harcadı. Bu büyük Twitter yatırımının kendini nasıl amorti edeceği merak konusu. Ünlü milyarder sosyal ağın patronu olduğu ilk günlere ise damgasını vurmayı başardı. Önce CEO Parag Agrawal başta olmak üzere üst düzey yöneticileri kovan Elon Musk daha sonra Twitter'da yapılacak önemli değişikler için kollarını sıvadı. Şimdi ise sıra Twitter'da mavi tık sahibi olanlar veya olmak isteyenlere gelmiş gibi duruyor.

MUSK YİNE YAPACAĞINI YAPTI! MAVİ TİKE AYLIK 20 DOLAR

Elon Musk'ın Twitter’daki mavi tikli hesaplardan ayda 19.99 dolar ücret almayı planladığı iddia edildi. Öne sürülenlere göre Twitter, ek özellikler sunduğu abonelik sistemi Twitter Blue'ya mavi tik sahibi olmayı da ekleyecek. Normalde aylık 4.99 dolar tutarında olan Twitter Blue'yu daha pahalı bir aboneliğe dönüştürecek ve aylık 19.99 dolardan ücretlendirecek. Bu plana göre mavi tik sahibi olanların Twitter Blue'ya abone olmaları veya mavi tiklerinden vazgeçmeleri için 90 günleri olacak.

"YA YAPARSINIZ YA DA KOVULURSUNUZ"

Öne sürülenlere göre, Elon Musk, bu konuda çalışanlarına ültimatom dahi verdi. Projede çalışan çalışanlara, ücretli mavi tik özelliğini 7 Kasım'a kadar başlatmalarını yoksa kovulacaklarını söyledi.

Ayrıca başka bir iddia daha var. Buna göre ise Elon Musk, mavi tik sahipliğini Twitter Blue'dan ayrı olarak faturalandıracak ve bunun karşılığında kullanıcılardan aylık 19.99 dolar talep edecek. Yani mavi tik sahibi olmak bir kullanıcıya ayda 19.99 dolara mal olacak.

"ŞU ANDA YENİLENİYOR"

Elon Musk ise bir tweet atarak iddiaların doğru olma ihtimalini güçlendirdi. Musk, attığı tweet'te tüm doğrulama sürecinin şu anda yenilendiğini açıkladı.

Böylece Twitter'ın hesapları doğrulama şeklinde bir değişiklik olacağını açıkça belirtti.