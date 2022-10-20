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Herkes Elon Musk'ın cevapladığı bu soruyu konuşuyor! "Türk drone'ları en iyisi diyorlar..."

20.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, çok konuşulacak açıklamalara imza atmaya devam ediyor. Musk, bu kez Musk'a sorulan "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla'nın da drone'u olacak mı?" sorusu gündem oldu. Herkesin konuştuğu bu soruya ise Musk'tan dikkat çekici bir yanıt geldi.

Herkes Elon Musk'ın cevapladığı bu soruyu konuşuyor! "Türk drone'ları en iyisi diyorlar..."

Elon Musk'ın açıklamaları sık sık gündem oluyor. Ünlü milyarder, bu kez kendisine yöneltilen "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla'nın da drone'u olacak mı?" sorusu ve bu soruya verdiği yanıtla gündem olmayı başardı. Türk drone'larının yakaladığı başarının, Elon Musk'a sorulan soruyu da etkilemesi dikkatleri çekti!

"TÜRK DRONE'LARI EN İYİSİ DİYORLAR..."

Her şey Elon Musk'ın Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı bir haber paylaşmasıyla başladı. Her zaman olduğu gibi Musk'ın bu paylaşımının altına çok sayıda cevap geldi. @larryronaldpar1 isimli bir Twitter kullanıcısı ise paylaşımın altından Musk'a "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla'nın da drone'u olacak mı?" sorusunu yöneltti. Bu soru Elon Musk'ın da dikkatini çekmiş olacak ki, yanıtsız bırakmadı.

Musktweet

Musk bu soruya "Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır." şeklinde yanıt verdi.

Musk tweet-1

Hem "Türk drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla'nın da bir drone'u olacak mı?" sorusu hem de Musk'ın bu soruya verdiği yanıt herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

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ALEV SİLAHI ÜRETTİ

Musk alev silahı

Musk, silah üretmeyeceğini söylemiş olsa da daha önce The Boring Company aracılığıyla bir alev silahı üretmişti.

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Elon Musk drone

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