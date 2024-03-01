HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı! "İnsanlık yararına yapay zeka geliştirme misyonu terk edildi"

Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı! "İnsanlık yararına yapay zeka geliştirme misyonu terk edildi"

01.03.2024 21:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı. Davada, OpenAI'nın "insanlık yararına yapay zeka geliştirme" misyonunu terk ederek, kuruluş sözleşmesini ihlal ettiği öne sürüldü.

Elon Musk, OpenAI ve Sam Altman'a "yapay zeka" davası açtı! "İnsanlık yararına yapay zeka geliştirme misyonu terk edildi"

San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

thumbs_b_c_016a1c8d51b7eb33fce3e98eaba51cc4
OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

thumbs_b_c_14dc09f55c319208237a804d99151579

"MICROSOFT'UN YAN KURULUŞU HALİNE GETİRİLDİ"

Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi

thumbs_b_c_cc455501d6794387e3e9441c12f4b943

Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepkiİsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki
Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği!Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği!
35 kişi yaşamını yitirmişti! 'Kırmızı bülten' talep edildi35 kişi yaşamını yitirmişti! 'Kırmızı bülten' talep edildi
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk OpenAI
En Çok Okunan Haberler
Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Kazı ekibi anlayabilmek için daha da derine kazdı...

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Yeni emeklilerin maaşına milli gelir ayarı! İlave zam geliyor

Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

Üniversite hastanesinde silahlı saldırı! 2'si ağır çok sayıda yaralı

Tokat'ta heyelan felaketi köyü ikiye böldü!

Tokat'ta heyelan felaketi köyü ikiye böldü!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

Eşinin soyunmasını istedi, kabul etmeyince külotlu çorabı kendi giyip yayın açtı!

35 kişi yaşamını yitirmişti! 'Kırmızı bülten' talep edildi

35 kişi yaşamını yitirmişti! 'Kırmızı bülten' talep edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.