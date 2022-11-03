Elon Musk'tan çok konuşulacak paylaşım! 'Mavi tik' ödeme planını eleştirenleri tiye aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, "mavi tik"e sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti. Musk, ödeme planını eleştirenler tiye aldı.

Musk'ın '8 dolar' kararı sonrası kullanıcılar, "mavi tik"li hesaplar için 8 dolar ödenmesi planına tepki gösterdi. Musk, o eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

İşte Elon Musk'ın yaptığı o paylaşımlar:

MUSK'IN "MAVİ TİK" POLİTİKASI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer vermişti.