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Elon Musk'tan çok konuşulacak paylaşım! 'Mavi tik' ödeme planını eleştirenleri tiye aldı

03.11.2022 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi ve Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk'tan "mavi tik" paylaşımı geldi. Aylık 8 dolar karşılığında "mavi tik"e sahip onaylı hesaplardan ücret alınacağını açıklayan ve Twitter'e yeni bir kazanç kapısı açan Musk, ödeme planını eleştirenleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı.

Elon Musk'tan çok konuşulacak paylaşım! 'Mavi tik' ödeme planını eleştirenleri tiye aldı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, "mavi tik"e sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti. Musk, ödeme planını eleştirenler tiye aldı.

Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu

Musk'ın '8 dolar' kararı sonrası kullanıcılar, "mavi tik"li hesaplar için 8 dolar ödenmesi planına tepki gösterdi. Musk, o eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

İşte Elon Musk'ın yaptığı o paylaşımlar:

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MUSK'IN "MAVİ TİK" POLİTİKASI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter'ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar." ifadesini kullanmıştı.

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Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.

Musk, "Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter'a bir gelir kapısı açılacak." ifadesine yer vermişti.

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