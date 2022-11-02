'Muskzede'lere müjde! Yeni patron sonrası Twitter'ı bırakmayı düşünüyorsanız bunlar tam size göre: İşte alternatif 'Twitter'lar

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması aylar, çehresini değiştirmeyi ise sadece birkaç gün sürdü. Musk, Twitter'ın genel merkezine lavaboyla girdiğinden beri sosyal ağda çok fazla değişiklik oldu. Ünlü milyarder ilk olarak Twitter'ın üst yöneticileri kovdu, içerik denetleme konseyi oluşturulacağını açıkladı ve son olarak, mavi tik için aylık 8 dolarlık bir ücret talep edeceğini söyledi. Ayrıca ömür boyu yasaklara inanmadığı için kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları da kaldırmayı planladığı iddia edilince Trump'ın geri dönüşü de olası hale geldi. Musk tüm bunlarla birçok kullanıcıdan destek aldı, ancak Musk'lı bir Twitter'a sıcak bakmayan, sosyal ağı kullanmayı bırakmayı düşünüp 'Muskzede' olanlar da vardı. Eğer siz de Twitter'ı bırakmayı düşünenler arasındaysanız ya da çoktan Twitter'dan gittiyseniz alternatif Twitter'lara geçebilirsiniz.

İŞTE TWITTER'IN ALTERNATİFLERİ

Sosyal ağları takip etmeye devam etmek istiyor ancak artık Twitter'a girmek istemiyorsanız aşağıda sıraladığımız mecraları kullanabilirsiniz. Çoğu Twitter kadar büyük değil ve Twitter kadar kullanıcısı yok. Ancak yine de dikkate değerler. Bazıları Twitter'ın gerçek zamanlı akışını taklit ederken, çoğu bir sosyal ağın nasıl görünebileceğine farklı bir bakış açısı getirmekte. Öncelikle belirtelim, hiçbir uygulama tavsiye niteliğinde değildir, amaç sadece Twitter'ın alternatiflerini sıralamaktır.

1- Mastodon: Mastodon, Twitter'ın merkezi olmayan bir versiyonudur. Mastodon'a kendi başınıza katılamıyorsunuz; bir kuruluş, kişi veya bir grup kişi tarafından yürütülen belirli bir sunucuya katılabiliyorsunuz. Tek bir sunucuyla sınırlı kalmıyorsunuz da; insanları takip edebiliyor veya diğer sunuculardan takipçileriniz olabiliyor ve sunucuları değiştirebiliyor veya kendinizinkini oluşturabiliyorsunuz. Mastodon'da, gönderi başına 500 kelimelik bir sınır var. Tweet'ler yerine ise resim, video veya ses ekleyebileceğiniz tot'lar gönderiyorsanız. Hashtag'ler burada da bulunuyor. iOS ve Android cihazlar için uygulamaları da mevcut.