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'Muskzede'lere müjde! Yeni patron sonrası Twitter'ı bırakmayı düşünüyorsanız bunlar tam size göre: İşte alternatif 'Twitter'lar

02.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğer Elon Musk'ı Twitter'ı satın almasından sonra bir 'Muskzede' olup sosyal ağı kullanmayı bırakmayı düşünüyorsanız veya birçok ünlü ismin de yaptığı gibi, Twitter'ı kullanmayı çoktan bıraktıysanız Twitter'ın alternatiflerine geçmeyi düşünebilirsiniz. Alternatif 'Twitter'larda da sosyalleşmeniz mümkün. Hatta bazıları size tanıdık bile gelecek. İşte 'Muskzede'lerin denemesi gereken bazı sosyal ağlar!

'Muskzede'lere müjde! Yeni patron sonrası Twitter'ı bırakmayı düşünüyorsanız bunlar tam size göre: İşte alternatif 'Twitter'lar

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması aylar, çehresini değiştirmeyi ise sadece birkaç gün sürdü. Musk, Twitter'ın genel merkezine lavaboyla girdiğinden beri sosyal ağda çok fazla değişiklik oldu. Ünlü milyarder ilk olarak Twitter'ın üst yöneticileri kovdu, içerik denetleme konseyi oluşturulacağını açıkladı ve son olarak, mavi tik için aylık 8 dolarlık bir ücret talep edeceğini söyledi. Ayrıca ömür boyu yasaklara inanmadığı için kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları da kaldırmayı planladığı iddia edilince Trump'ın geri dönüşü de olası hale geldi. Musk tüm bunlarla birçok kullanıcıdan destek aldı, ancak Musk'lı bir Twitter'a sıcak bakmayan, sosyal ağı kullanmayı bırakmayı düşünüp 'Muskzede' olanlar da vardı. Eğer siz de Twitter'ı bırakmayı düşünenler arasındaysanız ya da çoktan Twitter'dan gittiyseniz alternatif Twitter'lara geçebilirsiniz.

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İŞTE TWITTER'IN ALTERNATİFLERİ

Sosyal ağları takip etmeye devam etmek istiyor ancak artık Twitter'a girmek istemiyorsanız aşağıda sıraladığımız mecraları kullanabilirsiniz. Çoğu Twitter kadar büyük değil ve Twitter kadar kullanıcısı yok. Ancak yine de dikkate değerler. Bazıları Twitter'ın gerçek zamanlı akışını taklit ederken, çoğu bir sosyal ağın nasıl görünebileceğine farklı bir bakış açısı getirmekte. Öncelikle belirtelim, hiçbir uygulama tavsiye niteliğinde değildir, amaç sadece Twitter'ın alternatiflerini sıralamaktır.

1- Mastodon: Mastodon, Twitter'ın merkezi olmayan bir versiyonudur. Mastodon'a kendi başınıza katılamıyorsunuz; bir kuruluş, kişi veya bir grup kişi tarafından yürütülen belirli bir sunucuya katılabiliyorsunuz. Tek bir sunucuyla sınırlı kalmıyorsunuz da; insanları takip edebiliyor veya diğer sunuculardan takipçileriniz olabiliyor ve sunucuları değiştirebiliyor veya kendinizinkini oluşturabiliyorsunuz. Mastodon'da, gönderi başına 500 kelimelik bir sınır var. Tweet'ler yerine ise resim, video veya ses ekleyebileceğiniz tot'lar gönderiyorsanız. Hashtag'ler burada da bulunuyor. iOS ve Android cihazlar için uygulamaları da mevcut.

  • 2- Reddit: Reddit'i bilmeyen pek yok. Bir Twitter gibi görünmüyor veya hareket etmiyor. Ancak yine de Twitter'a alternatif olabilecek bir sosyal ağ.
  • 3- Tumblr: 2007'de piyasaya sürülen Tumblr, bir sosyal ağdan ziyade bir blog sitesi. Tumblr'da reklam da var. Ancak reklamlardan ayda 4,99 dolar veya yılda 39.99 dolar ödeyerek kurtulmak mümkün.
  • 4- Discord: Özellikle oyuncuların sık tercih ettiği Discord, katılımcıların metin mesajı yollamalarına, görüntülü veya sesli arama yapmalarına veya dosya alışverişinde bulunmalarına izin veriyor. Discord'un da iOS ve Android uygulaması bulunmakta.
  • 5- CounterSocial: CounterSocial, bir VR özelliği de bulunan sosyal ağ uygulaması olarak öne çıkıyor. Bu sosyal ağ ön sayfasında trollere, reklamlara veya sahte haberlere izin vermediği için övünüyor. Arayüzü Tweetdeck'e oldukça benziyor. CounterSocial ücretsiz bir sosyal ağ ancak aylık 4,99 dolar karşılığında Pro hesap sahibi olunabiliyor.
  • 6- Facebook: Facebook Twitter'a bir alternatif olabilir. Facebook'un özelliklerinde ise bahsetmeye bile gerek yok. Instagram'da, Twitter'da veya diğer sosyal medya uygulamalarında her ne yapıyorsanız Twitter'da az çok onları yapabiliyorsunuz.
  • 7- Ve diğerleri: TikTok, BeReal, BlueSky: TikTok ve BeReal ana iletişim aracı olarak videoyu kullansa da oldukça popülerler. Eğer video ile iletişim kulağınıza hoş geliyorsa bu ikisinden birini tercih edebilirsiniz. BlueSky ise hala geliştirilmeye devam ediyor. Merkezi olmayan bir sosyal ağ oluşturmaya yönelik bu deney Twitter tarafından finanse ediliyor. Bu yüzden Twitter'a gerçekten de bir alternatif olabilir.
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