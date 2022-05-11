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Elon Musk'tan umut veren paylaşım! Milyonlarca insanı etkiliyor, beyin çipiyle tedavi edecek

11.05.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, insanların beyinlerine takılacak çipleri kullanarak yaygın bir rahatsızlığı tedavi edebileceğini iddia etti. Ünlü milyarder, bu iddiasını yakın tarihli bir tweet'te dile getirdi.

Elon Musk'tan umut veren paylaşım! Milyonlarca insanı etkiliyor, beyin çipiyle tedavi edecek

44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasıyla son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran ünlü milyarder Elon Musk, bu kez Neuralink şirketinin beyin çipiyle gündemde.

ELON MUSK İYİLEŞTİRECEK! MUHTEMEL TARİH DE VERDİ

Yakın bir tarihte "Kulak çınlamasını iyileştirmek için bir umut var mı?" diye tweet atan bir kullanıcıya yanıt veren Elon Musk, kulak çınlamasını (Tinnitus) 2027 yılına kadar düzelteceğini söyledi. The Sun'ın haberine göre ünlü milyarder, Neuralink'in ABD'de 50 milyon insanı etkileyen kulak çınlamasını "kesinlikle" iyileştireceğini tweet'ledi.

Elon Musk Tweet

Musk, Neuralink'in çiplerinin özelliklerinden bahsederek muhtemel bir tedavinin beş yıldan daha kısa bir süre uzakta olabileceğini ifade etti.

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Tesla CEO'su daha önce beyin implantlarının bir gün morbid obeziteden uykusuzluğa kadar değişen hastalıkları tedavi edebileceğini iddia etmişti.

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Elon Musk
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