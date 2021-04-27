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Elon Musk ve Jeff Bezos'un arasında anlaşma krizi!

27.04.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında yeni bir kriz patlak verdi. NASA'nın Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX ile 2,9 milyar dolarlık bir Ay aracı anlaşması yapma kararı sonrası, Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin, karara itiraz etmek için ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu'na bir protesto başvurusunda bulundu. Elon Musk ise yapılan başvuruya Twitter'dan ilginç bir yanıt verdi.

Elon Musk ve Jeff Bezos'un arasında anlaşma krizi!

Elon Musk ve Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanları listesinin en tepelerinde yer alan iki isim. Fakat bu iki isim, yaklaşık 15 yıldır birbirleriyle rekabet ediyorlar. Son olarak ikiliyi karşı karşıya getiren ise yapılan bir anlaşma oldu. NASA'nın Ay programında kullanılacak kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX'i seçmesi, gerekirse yeni bir krizin fitilini ateşledi.

BLUE ORIGIN'DEN NASA'NIN SPACEX ANLAŞMASINA PROTESTO

NASA, kapsülün inşası için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, NASA SpaceX'e 2,9 milyar dolar ödeyecek. Ancak, Elon Musk'ın rakibi Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, bu anlaşmaya karşı çıktı. Hatta Blue Origin, NASA'nın SpaceX ile sözleşme yapma kararına itiraz etmek için ABD Hükümet Sorumluluk Bürosu'na bir protesto başvurusunda bulundu.

'NASA HATALI DEĞERLENDİRDİ'

Blue Origin CEO'su Bob Smith, NASA’nın SpaceX ve teklif veren üçüncü bir şirket olan Dynetics tarafından sunulan teklifleri değerlendirirken hata yaptığını söyledi.

ELON MUSK TWİTTER'DAN GÖNDERME YAPTI

Elon Musk ise birçok kez yaptığı gibi tepkisini Twitter'dan gösterdi. Musk, konuyla alakalı bir habere yanıt verdi ve ''Onu (yörüngeye) kaldıramıyorum lol'' yazdı.

Elon Musk tweeti

Elon Musk'tan Ay açıklaması: Muhtemel görünüyorElon Musk'tan Ay açıklaması: Muhtemel görünüyor

Musk böylece, Blue Origin’in roketleriyle henüz başarılı bir yörünge uzay uçuşu gerçekleştirememesine atıfta bulundu ve protesto başvurusunda bulunan şirketi ti'ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Jeff Bezos
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