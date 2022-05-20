Elon Musk'ın özel jetindeki kabin görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi

Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın alma ve sonra bu kararı durdurmasıyla gündemde olan milyarder iş insanı Elon Musk'ın 2016'da özel jetindeki kabin görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Musk reddettiği iddia için "Tamamen gerçek dışı" dedi.

Business Insider sitesi, Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2018 yılında cinsel taciz şikayetinde bulunan ve adı açıklanmayan bir kabin görevlisine 250 bin dolar ödediğini yazdı.

Site, Musk'ın 6 yıl önce yılında özel jetiyle Londra'ya giderken kendisini bir kabin görevlisine teşhir ettiğini ve görevliye cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Haberin tacize uğradığını söyleyen kişinin bir arkadaşına dayandırıldı. Adını vermek istemeyen bu kaynak Musk'ın uçuş sırasında görevliyi vücut masajı için odasına çağırdığını, masaj sırasında kendisini teşhir eden Musk'ın kabin görevlisinin bacağını ovalayıp "eğer daha fazlasını yaparsa" ona bir at almayı teklif ettiğini de söyledi.

Business Insider'a göre iddiada bulunan kişi, Musk'ın teklifini reddetmesinin SpaceX'te çalışma fırsatlarına zarar verdiğini anladı ve 2018'de bir avukat tuttu. SpaceX onunla gizli kalma taahhütü de bulunan mahkeme dışı bir anlaşma yaptı.

Musk ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arkadaşının beni 'çıplak' gördüğünü iddia eden bu yalancıya meydan okuyorum. Toplum tarafından bilinmeyen sadece tek bir şeyi (yara izi, dövme,...) tanımlasın. Yapamayacaktır, çünkü bu asla yaşanmadı" dedi.

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Aynı zamanda Tesla şirketinin de CEO'su olan Musk, Çarşamba günü Twitter üzerinden daha önce Demokratlara oy verdiğini ancak Demokrat Parti'nin "ayrımcılık ve nefret partisine" dönüştüğünü, bu nedenle artık Cumhuriyetçileri desteklediğini açıklamıştı. Ayrıca Demokratların, bu paylaşımın ardından kendisi hakkında kirli kampanyalar başlatacağını söylemişti.