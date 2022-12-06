Emaar AVM çalışma saatleri nedir? Emaar AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Emaar AVM 28 Nisan 2017 tarihinde kurulmuş olan bir alışveriş merkezidir. Bu tarihten itibaren İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alır. İstanbul’daki sosyal hayatın bir parçası olarak karşımıza çıkan Emaar AVM sunduğu pek çok hizmetle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Hem alışveriş hem eğlence, aynı zamanda gastronomi alanıyla şehir için bir buluşma noktası olan Emaar AVM, içerisinde yer aldığı Emaar Square projesi ile beraber Türkiye’de bulunan en büyük karma projelerden biri olma unvanını elinde bulundurur.

Emaar AVM saat kaçta açılıyor?

Address Hotel İstanbul, Emaar Skyview seyir terası, konutlar, residanslar, ofisler ve misafirlerin rahatıyla ilgili hizmetleri ile ziyaretçilerine kaliteli bir hizmet sunar. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yer alan ve her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Emaar AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’dır. Emaar AVM çalışma saatleri arasında ziyaretçilerine birçok imkân sunar.

Emaar AVM saat kaçta kapanıyor?

Hem yetişkinler hem de çocuklara yönelik olarak içerisinde pek çok hizmet barındıran Emaar AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00’ dır. Emaar AVM çalışma saatleri 22.00'da son verir. 22.00'da mesaiye son veren alışveriş merkezi bunun haricinde sinemadan faydalanmak isteyen ziyaretçilere gece saat 24.00’a kadar hizmete devam eder.

Emaar AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati kaçtır?

Emaar alışveriş merkezi hafta içinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere de hizmetine devam eder. Çalışma saatleri de hafta içiyle benzerlik göstermektedir. Emaar AVM hafta sonu çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Resmî ve dinî bayramlarda çalışma saatleri alışveriş merkezinin içinde yer alan mağazalara göre değişkenlik gösterebilmektedir.



