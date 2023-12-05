Emanet aldığı motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. V.A. iddiaya göre birlikte zaman geçirdiği arkadaşlarından birinden gezmek için motosikletini istedi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet ile yola çıkan genç, bir süre sonra kontrolünü yitirdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Devrilen motosikletten düşen V.A., metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. V.A.'nın yaşamını yitirdiği öğrenen yakınları ve arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. (DHA)





