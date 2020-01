EMBA Elektirik A.Ş’den "Korona virüsü" açıklaması

EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mete Bülgün, Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Hunutlu Termik Santralinde çalışan 198 Çinli teknisyenin seyahatleri ile ilgili şu an endişe edecek bir durum olmadığını belirterek, "Bu konuda her şeyden önce devletlerin aldığı önlemler büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu konuda kişi ya da firma olarak önlem aldığımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Genel Müdür Mete Bülgün yaptığı açıklamada, bazı sosyal paylaşım sitelerinde, Yumurtalık Hunutlu Termik Santrali şantiyesinde çalışan Çinli teknisyenlerin seyahatleri ile ilgili bazı vatandaşların endişelerini dile getirdiğini hatırlatarak, "Şantiyemizde makine montajı süreci başlamış olup 198 Çinli teknisyen çalışmaktadır. Bu konuda her şeyden önce devletlerin aldığı önlemler büyük önem taşımaktadır. Bizler de bu konuda kişi ya da firma olarak önlem aldığımızın bilinmesini isteriz" dedi.

Çin’de Korona virüsünün ortaya çıktığı 12 bölgeden şirketlerine gelen hiçbir Çinli bulunmadığını vurgulayan Bülgün şunları kaydetti:

"Zaten bu bölge Çin devleti tarafından karantina altına alınmıştır. Çin devleti bu konuda çok ciddi önlemler alıyor. Çin’den geliş trafiği de bir süreliğine durduruldu. Shanghay Elektrik’ten de Türkiye’ye gelen Çinliler’de dondurulmuş durumdadır. Ayrıca Türk devleti de havalimanı girişlerinde ısıya duyarlı termal kameralarla özellikle Çin’den gelen yolculara karşı titizlikle önlem almış durumda. En ufak bir şüphe tespit edilirse hemen karantina altına alınıyor. Medyada yeni bir virüsmüş gibi tanıtılmasına rağmen aslında bu virüsün çok eski olduğunu söyleyebiliriz. Tedavisi pek tabi ki olan bir virüs baş ağrısı ve mide bulantısı baş gösterir. Fakat solunum yoluyla bulaştığı için çabuk yayılmaktadır. Nihayetinde burada her şeyden önce vatandaşlarımız devletimizin aldığı tedbirlere güvensinler. Şirketimizin bu konuda çok hassas olduğunu, gelişmeleri yakinen takip ettiğimizi ve devletimizin de bu konuda titiz bir çalışma yürüttüğünü kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."