Emekli binbaşı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki anılarını yazdı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- KIBRIS Barış Harekatı'nda üsteğmen olarak görev yapan Kıbrıs gazisi emekli Piyade Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner (71), Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananları ve Kıbrıs'ın jeopolitik önemini '1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs' kitabında anlattı.

Bolu'nun tanınmış iş adamlarından ve aynı zamanda Kıbrıs gazisi olan Ahmet Şerafettin Yamaner'in üzerinde 2 yıl çalıştığı kitabı piyasaya çıktı. Yamaner, kitabında genç bir subayken görev yaptığı Kıbrıs'ın harekat öncesi ve harekat sonrası durumunu yaşadığı olaylarla okuyucularına aktardı. 1973-1974 ile 1985-1987 yılları arasında Kıbrıs'ta görev yapan Yamaner, çok sayıda takdirname, taltif, berat ve plaket ile ödüllendirildi. 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay olarak görev yapan Yamaner, 1989 yılında malulen emekliye ayrıldı.

Kıbrıs gazisi Yamaner, Barış Harekatı sırasında görev yaptığı Kıbrıs'a dikkat çekmek için yazdığı kitabını başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere askeri birliklere ve bir dönem görev yaptığı yavru vatandaki birliklere göndermeye hazırlanıyor.

Her kurum ve kuruluşa kitabının kolaylıkla ulaşması için kitabını ücretsiz olarak yayımladığını belirten Yamaner, "Kitabımın arkasına da 'Bu kitaptan tek kazancım ülkemiz için hayati öneme sahip olan Kıbrıs'a dikkatleri çekmektir' yazdım. Yunanistan'a gittiğinizde otoyol ve yol kenarlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Rum kesimine kan aktığını gösteren Kıbrıs haritası ile Kıbrıs'ı unutma, hatırla yazılı tabelaları görürsünüz. 'Onlar unutmayın' diyorlar, ben de bütün Kıbrıs'ın unutulmamasını istiyorum" diye konuştu.

'KİTABIM HERKESE IŞIK TUTACAK'

Kitabında Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını da anlattığını dile getiren Yamaner, şöyle konuştu:

"Kıbrıslı Türkler bizi sevmiyor, bizi istemiyor gibi düşünceleri de şafak nöbeti kısmında yazdım. Orada öyle bir durum yok. Kıbrıslı Türkler bizi çok seviyor. Kıbrıslı Türk karakterlidir, dürüsttür, çalışkandır. Bu kitabım herkese bir ışık tutacaktır. Bu bir kitap değil bir kılavuzdur. Kıbrıs'ın hatırlamamız için çok önemli bir noksanlığı giderdim diye düşünüyorum"

Kıbrıs konusunun ve stratejik konumunun eğitim müfredatına konularak anlatılması gerektiğine vurgu yapan Yamaner, "Milli Eğitim teşkilatına ulaşamadım, ulaşmaya çalışıyorum. Milli Eğitim müfredat programlarında Kıbrıs'ın bir iki saat değil Kıbrıs'ın stratejik konumunun uzun uzun anlatılması gerektiğine inanıyorum. Kitabı yazmamın asıl nedeni budur" dedi.

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