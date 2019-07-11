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Emekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da, emekli emniyet müdürü Sıtkı Temel (61), Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'de, barajda yüzen karaca ile yamaçtan tırmanışı sırasında düşen başka karacayı görüntüledi.

Emekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntüledi

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, emekli emniyet müdürü Sıtkı Temel (61), Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy'de, barajda yüzen karaca ile yamaçtan tırmanışı sırasında düşen başka karacayı görüntüledi. Temel, bu anlarda çok heyecanlandığını belirterek, "Çok güzel bir andı. Köylüler, 50 yıldır böyle karaca görmediklerini, neslinin tükenmekte olduğunu söyledi" dedi.
Başkentte özel hastanede güvenlik müdürü olarak çalışan, emekli emniyet müdürü, evli ve 2 çocuk babası Sıtkı Temel, boş zamanlarında doğa fotoğrafçılığı yapıyor. Hafta sonları fotoğraf makinesini alarak, doğaya çıkan Temel, geçen hafta, Artvin'in Borçka ilçesine gitti. Temel, Karşıköy mevkisindeki Muratlı Barajı'nda yüzen karaca ile aynı bölgede yamaçtan tırmanışı sırasında düşen başka karacayı görüntüledi.
Binlerce fotoğraf ve videodan oluşan arşive sahip Sıtkı Temel, 5 yıldır doğa fotoğrafçılığı yaptığını söyledi. Karşıköy'de, baraj gölünde yüzen karacayı görünce çok heyecanlandığını anlatan Temel, "Anı yakalamak, benim için çok önemli. Güzel bir manzara fotoğrafı çekerkenbarajda yüzen karacayı gördüm. Çok güzel bir andı. Hemen bu anları kayda aldım. Ayaklarıyla kulaç atıyordu. Köylülere gösterdim çektiğim görüntüleri, çok şaşırdılar. Bu karacanın neslinin tükenmekte olduğunu ve 50 yıldır böyle karaca görmediklerini söylediler. Birkaç kilometre sonra kayalıkları tırmanmaya çalışan başka bir karaca daha gördüm. Onu da ürkütmeden çekmek istedim; ancak tırmanamadı ve yola doğru düştü sonra hızla uzaklaştı" diye konuştu.
Sıtkı Temel, 53 yıl polislik yaptığını; ancak doğa fotoğrafçılığının hep içinde olduğunu belirterek, "Emekli olduktan sonra bu işe daha fazla vakit ayırmaya başladım. Doğa hayranı bir insanım. Binlerce fotoğraf ve videodan oluşan arşivim var. Özellikle kuş türlerini görüntülüyorum. Binlerce kuş fotoğrafım var. Doğada yaprağın dahi çürümesini istemem. Dolayısıyla bu hayvanlara da sahip çıkmak lazım, ürkütmemek lazım. Hele avcılık konusuna son derece karşıyım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Emekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntülediEmekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntülediEmekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntülediEmekli emniyet müdürü, barajda yüzen karacayı görüntüledi

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