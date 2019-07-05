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Emekli maaşlarının artırılması talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko: - "Emekliler, en düşük ücretin Temmuz 2019 itibarıyla net 2 bin 500 lira, bayram ikramiyesinin bin 750 lira olmasını talep ediyor"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, emeklilerin, en düşük emekli maaşının net 2 bin 500 lira, bayram ikramiyesinin bin 750 lira olmasını istediğini belirtti.

Beko, DİSK Emekli-Sen üyeleriyle parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 12 milyon emeklinin onurlu bir yaşam mücadelesi verdiğini, 5 milyon emeklinin ikinci bir işte çalıştığını veya iş aradığını söyledi.

Elektriğe, çaya, şekere zam yapıldığını anımsatan Beko, "Erdoğan'a yüzde 26, Bülent Arınç'ın da içinde olduğu Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapıldı. Bağ-Kur ve SGK emeklilerine yüzde 5, memur emeklisine yüzde 6 zam. Genelde saraya para var, memura, emekliye, işçiye para yok." dedi.

Beko, asgari ücretle çalışan bir işçiye, pazartesi günü emekli olması halinde 850 lira maaş bağlanacağını savunarak, emeklilerin anayasal hakkı olan sendika hakkını yasalaştırmaları gerektiğini vurguladı.

Emeklilerin yaşanabilir bir çevre, korunan bir doğa, yaşlarına uygun şehir planlaması, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti talep ettiğini anlatan Beko, emeklilerin sağlıkta katkı payı ve ilaç ödentilerinin kalkması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Beko, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri ücret talep ettiğinin altını çizerek "Emekliler, en düşük ücretin Temmuz 2019 itibarıyla dul ve yetim aylıkları dahil net 2 bin 500 lira olmasını, ücret artışlarının bilimsel olarak enflasyon artışıyla birlikte milli gelir artışından pay verilerek hesaplanmasını talep ediyor. Emekliler, yılda iki kez verilen ikramiyelerin Ağustos 2019'da kutlayacağımız Kurban Bayramı için bin 750 lira olmasını ve her yıl asgari ücret artışı tutarında artırılmasını istiyor." diye konuştu.

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