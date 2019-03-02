ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan Termik Santralinden emekli olan İrfan Kiremit, santrale kömür naklinde kullanılan, ekonomik ömrünü tamamlamış konveyör bantlarını ve araç lastiklerini ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyor.

Elbistan'da yaşayan Kiremit (62) 1999'da emekli olduktan sonra santralde kullanılan ancak ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra çürümeye bırakılan konveyör bantlarını ayrıştırarak satmaya karar verdi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle o dönem hayalini gerçekleştiremeyen Kiremit, 2017 yılında oğullarıyla birlikte Akzen Makine'yi kurdu.

Kiremit, firma bünyesindeki geri dönüşüm tesisinde, ihale yoluyla aldığı konveyör bantları ile ilçedeki lastikçilerden temin ettiği araç lastiklerini, çelik tel ve öğütülmüş lastik olarak ayrıştırmaya başladı.

İrfan Kiremit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi olarak çalıştığı dönemde santrale kömür taşıyan konveyör bantlarının ekonomik ömürlerini doldurduktan sonra çürümeye bırakıldığını fark ettiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra bu bantları ekonomiye kazandırmayı hayal ettiğini dile getiren Kiremit, 2017 yılında bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.