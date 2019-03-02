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Emekli olduğu fabrikanın "bantlarını" ekonomiye kazandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan Termik Santralinden emekli olan işçi, kurduğu geri dönüşüm tesisinde, santrale kömür naklinde kullanılan, ekonomik ömrünü tamamlamış konveyör bantlarını ayrıştırıyor - 25 kişiyi istihdam eden emekli işçi İrfan Kiremit: - "Konveyör bantlarını kauçuk ve çelik tel olarak ayrıştırıyoruz. Çelik telleri İskenderun Demir Çelik Fabrikasına, kauçuk maddesini ise yumuşak zemin parke üretimi yapan işletmelere, çimento fabrikalarına ve besicilere satıyoruz"

ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan Termik Santralinden emekli olan İrfan Kiremit, santrale kömür naklinde kullanılan, ekonomik ömrünü tamamlamış konveyör bantlarını ve araç lastiklerini ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyor.

Elbistan'da yaşayan Kiremit (62) 1999'da emekli olduktan sonra santralde kullanılan ancak ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra çürümeye bırakılan konveyör bantlarını ayrıştırarak satmaya karar verdi.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle o dönem hayalini gerçekleştiremeyen Kiremit, 2017 yılında oğullarıyla birlikte Akzen Makine'yi kurdu.

Kiremit, firma bünyesindeki geri dönüşüm tesisinde, ihale yoluyla aldığı konveyör bantları ile ilçedeki lastikçilerden temin ettiği araç lastiklerini, çelik tel ve öğütülmüş lastik olarak ayrıştırmaya başladı.

İrfan Kiremit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçi olarak çalıştığı dönemde santrale kömür taşıyan konveyör bantlarının ekonomik ömürlerini doldurduktan sonra çürümeye bırakıldığını fark ettiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra bu bantları ekonomiye kazandırmayı hayal ettiğini dile getiren Kiremit, 2017 yılında bunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tesiste 25 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Kiremit, ihaleyle aldığı kauçuk bantları önce makinelerden geçirilip ayrıştırdıklarını, ardından çelik telleri çıkardıktan sonra geriye kalan parçaları değirmende öğüttüklerini anlattı.

Konveyör bantların kendisine geçmişini hatırlattığını söyleyen Kiremit, şunları kaydetti:

"Ömrünü tamamlamış konveyör bantlarını makinelerden geçirerek kauçuk ve çelik tel olarak ayrıştırıyoruz. Araç lastiklerini de yine aynı yöntemle işliyoruz. Şu anda Elbistan'da birikmiş lastikleri topluyoruz. İlerde çevre il ve ilçelerden de alacağız. Çelik telleri İskenderun Demir Çelik Fabrikasına, kauçuk maddesini ise yumuşak zemin parke üretimi yapan işletmelere, çimento fabrikalarına ve besicilere zemin yapmaları için satıyoruz."

Kiremit, yıllık yaklaşık 8 bin ton malzemeyi dönüştürdüklerini ifade etti.

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