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  4. Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

14.02.2024 14:31 | Son Güncelleme:
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Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Berk, Ankara'da bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığına göre Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ERGENEKON DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ

FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.

Öte yandan Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş, Erzurum Adliyesinin üstünde iki tane F-16 uçurmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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