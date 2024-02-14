Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti.
AA'nın aktardığına göre Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
FETÖ'nün kumpaslarından Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.
Öte yandan Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş, Erzurum Adliyesinin üstünde iki tane F-16 uçurmuştu.