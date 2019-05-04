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Emekli zabıta memuru evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 13:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli zabıta memuru Kadir Sivri(55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Emekli zabıta memuru evinde ölü bulundu

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde emekli zabıta memuru Kadir Sivri(55) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kadir Sivri'nin komşuları, dün gece devriye görevi yapan bekçilere, emekli zabıta memurunun Değirmendere Mahallesi Saniye Altun Caddesi'ndeki evinden 4 gündür kötü koku geldiğini bildirdi. Bunun üzerine bekçiler durumu polis merkezine iletti. Olay yerine gelerek eve giren polis ekibi, Kadir Sivri'nin cansız bedenini buldu.Sivri'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

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Emekli zabıta memuru evinde ölü bulunduEmekli zabıta memuru evinde ölü bulunduEmekli zabıta memuru evinde ölü bulundu

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