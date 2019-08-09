Emily Ratajkowski bu kez koltuk altı fotoğrafıyla gündemde! 'Tıraş olup olmamak bana kalmış'

28 yaşındaki model Emily Ratajkowski, Harper's Bazaar'ın yeni sayısına poz verdi. Kadınlara dayatılan güzellik algısına ve kadınların bir kalıba sokulmasına karşı olduğunu söyleyen Emily, ister koltuk altı altımı temizlerim, ister temizlemem diyerek kendini her şekilde dikkat çekici hissettiğini söyledi.

Emily sözlerini şöyle sürdürdü: 'Koltuk altımı traş etmeye ya da büyütmeye karar verirsem, bu bana kalmış. Tıraş olmayı severim, ama bazen vücudumun tüylerinin uzamasına izin vermek beni seksi hissettiren şeydir. Benim için, vücut kılları, kadınların seçme yeteneklerini kullanmaları için başka bir fırsattır. Kadınlar için fakındalık oluşturmak istiyorum. Sizi kalıba sokmalarına izin vermeyin.'

Cesur model dergiye verdiği pozun aynısını Instagram hesabında da paylaştı. Birçok kadından destek alan Emily'i eleştirenler de yok değildi.Ratajkowski'nin bir takipçisi, 'Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yoktu' ifadelerini kullandı.



