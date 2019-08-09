KADIN

Emily Ratajkowski bu kez koltuk altı fotoğrafıyla gündemde! 'Tıraş olup olmamak bana kalmış'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 09.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'nin kürtaj yasağını soyunarak prostesto eden model Emily Ratajkowski bu kez Harper's Bazaar'ın Eylül 2019 sayısında kadınlar için dayatılan güzellik algısına meydan okudu. Koltuk altlarını tıraş etmemeye karar veren Emily, 'koltuk altımı tıraş etmeye ya da uzatmaya karar vermem bana bağlı. Birileri istiyor diye tıraş olmamalıyız. Bu kadınların tercih edeceği bir şey' diyerek kadınların kadın oluşlarını kucaklamalarını istedi.

Emily Ratajkowski bu kez koltuk altı fotoğrafıyla gündemde! 'Tıraş olup olmamak bana kalmış'

28 yaşındaki model Emily Ratajkowski, Harper's Bazaar'ın yeni sayısına poz verdi. Kadınlara dayatılan güzellik algısına ve kadınların bir kalıba sokulmasına karşı olduğunu söyleyen Emily, ister koltuk altı altımı temizlerim, ister temizlemem diyerek kendini her şekilde dikkat çekici hissettiğini söyledi.

2

Emily sözlerini şöyle sürdürdü: 'Koltuk altımı traş etmeye ya da büyütmeye karar verirsem, bu bana kalmış. Tıraş olmayı severim, ama bazen vücudumun tüylerinin uzamasına izin vermek beni seksi hissettiren şeydir. Benim için, vücut kılları, kadınların seçme yeteneklerini kullanmaları için başka bir fırsattır. Kadınlar için fakındalık oluşturmak istiyorum. Sizi kalıba sokmalarına izin vermeyin.'

3

Cesur model dergiye verdiği pozun aynısını Instagram hesabında da paylaştı. Birçok kadından destek alan Emily'i eleştirenler de yok değildi.Ratajkowski'nin bir takipçisi, 'Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yoktu' ifadelerini kullandı.

4


PARTNERTürkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Angelina Jolie'den dikkat çeken açıklama: Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı varAngelina Jolie'den dikkat çeken açıklama: Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var
Yüz şeklinize göre gülümseyin Yüz şeklinize göre gülümseyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski Harper's Bazaar Emily Ratajkowski koltuk altı

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor

Bunu yaptıktan hemen sonra duş almayın

Bunu yaptıktan hemen sonra duş almayın

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

Uranüs retrosu başlıyor! Nasıl etkileneceğiz?

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Angelina Jolie'den dikkat çeken açıklama: Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Dünyanın 'daha kötü kadınlara' ihtiyacı var

Yüz şeklinize göre gülümseyin

Yüz şeklinize göre gülümseyin

Güneş banyosunun hemen ardından duş almayın

Bunu yaptıktan hemen sonra duş almayın

Son dönemin en popüler estetiği badem göz estetiği

Son dönemin en popüler estetiği! Şimdi de bunu yaptırıyorlar

Kırışıklık ve çizgi oluşumunda botoks farkını keşfedin

Kırışıklık ve çizgi oluşumunda botoks farkını keşfedin

Güzelliğinize gölge düşmesin! Genç kalmanın basit adımlarını deneyin

Bir de bu yolu deneyin! Kalçayı sıkın ve gevşetin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.