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    4. Emily Ratajkowski küçük bikinisiyle poz vermeye doyamadı! Bikini altının iplerini çözdü

    Emily Ratajkowski küçük bikinisiyle poz vermeye doyamadı! Bikini altının iplerini çözdü

    02.09.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Modellik kariyerinin yanında Hollywood’ta oyunculuğa da göz kırpan Emily Ratajkowski sosyal medya paylaşımları ve cesur tarzıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak modellik kariyerine ağırlık veren süpermodel Inamorata Woman mayo serisinden "siren" adını verdiği bikinisiyle kamera karşısına geçti.

    Özel hayatındaki sansasyonların yanında cesur pozlarıyla da adından söz ettiren Emily Ratajkowski son olarak deniz kabuklarından ilham alan bir bikini takımıyla çekilen pozlarını paylaştı.

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    Sosyal medyada EmRata lakabıyla tanınan High Low podcastinin sunucusu süpermodel, tığka oluşturulan bikini takımıyla verdiği pozlarda bikini altının iplerini çözdü.

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    Fenomen ismin paylaşımından sonra pek çok sosyal medya kullanıcısı bikini takımının pratik olmadığı konusunda yorumlarda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bununla yüzebilir misin? Sadece güneşlenmek için mi?” yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yüzmek için kullanmayacaksam bikinin anlamı yok” yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Emily Ratajkowski

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