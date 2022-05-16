Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan'ın cezası Yargıtay tarafından onandı. Emine Bulut, 2019'da eski eşi tarafından boğazından bıçaklanmış ve hastaneye kaldırılırken "ölmek istemiyorum" çığlıklarıyla hafızlarda yer etmişti. Yaşanan bu acı olaya ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada cani adamın cezası belli oldu. Peki Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan kimdir? Fedai Varan ne ceza aldı? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

EMİNE BULUT'UN ESKİ EŞİ FEDİA VARAN KİMDİR?

Fedai Varan Emine Bulut'un eski eşiydi. 43 yaşındaki Varan, Kırıkkale'de Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisiydi.

Fedai Varan, 2019 yılının Ağustos ayında eski eşi Emine Bulut'u öldürmüştür. Olay çiftin küçük kızlarının gözü önünde gerçekleşmiştir.

Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FEDAİ VARAN NE CEZA ALDI?

Bölge Adliye Mahkemesi, 1,5 yıl süren inceleme sonrası Fedai Varan'a yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onarken, BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz etti.

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire 31 Mart tarihinde verdiği kararında haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

