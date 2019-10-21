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Emine Bulut'u öldüren eski eşe müebbet hapis (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

'MÜEBBETE İNFAZ HÜKÜMLERİ UYGULANIYOR' Sanık Fedai Varan'ın müebbet hapisle cezalandırıldığı duruşmanın ardından Emine Bulut'un ailesinin avukatlar ve gözlemci avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı.

'MÜEBBETE İNFAZ HÜKÜMLERİ UYGULANIYOR'
Sanık Fedai Varan'ın müebbet hapisle cezalandırıldığı duruşmanın ardından Emine Bulut'un ailesinin avukatlar ve gözlemci avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı. Ailenin avukatı Turgay Özcan, Fedai Varan hakkında verilen cezanın kendilerini kısmen tatmin ettiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Biz 'ağırlaştırılmış hapis cezası' bekliyorduk. Gerekçeli kararı görmedik. Gerekçeli karar bize çok şeyi de anlatacaktır. Sanık en başından itibaren susma hakkını kullandı. Susma hakkını kullanması esasında 'suçunu reddetti' anlamına geliyor ama dosya kapsamı içine baktığımız zaman sanığın bu suçu tasarlayarak, bilerek, kasten işlediği net olarak belli. Emine Bulut'un burada öldürülmesinin en önemli sebebi kadın olması. Kadın hisleriyle çocuğunu korumak isterken, babasıyla ilişkilerini koparmasın mantığıyla hareket etmesi sonucunda karşı taraf çocuk üzerinden Emine Bulut'a ulaşarak, onu hunharca katletti. Müebbet hapis cezasında infaz hükümleri uygulanıyor. Kapalı cezaevinde bir süre kaldıktan sonra açık cezaevine çıkıyor, sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olarak dışarı çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbet olsaydı bunlar olamayacaktı."
'BİR ÜST MAHKEMEYE GİDECEĞİZ'
Aile avukatlarından Esra Nur Saraçoğlulları ise, bir üst mahkemeye itirazda bulunacaklarını kaydederek, "Emine Bulut cinayeti, 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme', bizce katletme. Mahkeme yalnızca, müebbet hükümlerini uyguladı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmelidir. Biz üst mahkemeye gideceğiz. Sanık hiç konuşmadı ama dosyada suçu işlediğini kabul etti. Sanık vekili dosyaya girmemiş eksik kalmış hususlar konusunda savunma yaptı" diye konuştu.
CEZA BİZİ TATMİN ETMEDİ'
Gözlemci olarak davayı izleyen İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Birsen Baş Topaloğlu, Fedai Varan'ın aldığı cezanın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"İddianamede ve savcı mütalaasında Fedai Varan'ın 'canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması istenmişti. Müebbet hapis cezasıyla, 'nitelikli adam öldürmekten' verilecek olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı farklıdır. Bu şekilde biz bunu istemiyoruz. Çünkü burada bir kadın cinayeti söz konusudur. Yargıtay’ın kadın cinayetleri konusunda kriterlerini değiştirmesi gerekmektedir. Baroların müdahil olması konusunda da kriterler değiştirilmelidir. Gerekirse yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu durumda sanığın iyi niyetle ve koşullu tahliye hükümlerinin uygulanması durumunda erken tahliye söz konusu olacaktır. Bilhassa ceza infaz yasasında meydana getirilen ve oluşturulmak istenen indirimler söz konusu olduğunda iyice bu ceza inecektir. Bu sebeple bizi tatmin etmemiştir. 'Nitelikli adam öldürmekten' ceza verilmesi gerekirdi."

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