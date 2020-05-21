Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bayram tatilini evinde geçirecek olan vatandaşlar kısıtlama öncesi Eminönü'ne akın etti. Bayram şekeri, lokum ve kahve alışverişini yapanlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı noktalarda drone ile sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Mısır Çarşısı'nda alışveriş için gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

Alışverişe gelen Şaban Çapan "Her bayram yaptığım gibi bu bayram da alışverişe geldim. Bu bayram evde kalıyorsak bile ihtiyaçlarımızı almak zorundayız. Şeker çikolata ve kahve almaya geldim. 4 günü evde geçireceğiz. Vaka sayılarımız düşüyor. İnşallah düzelir." dedi. Bir esnaf ise "Geçen yılın yoğunluğu bu yıl yok. Yavaş yavaş başladı. Yarın biraz daha yoğun olur. Geçen seneye göre oran çok düşük. Sürekli polis ve zabıtalar dolaşarak sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor." dedi.

(DHA)

