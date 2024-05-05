TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan KKTC'de 'sahte diploma'dan tutuklandı!

TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan, sahte diploma soruşturmasının sürdüğü Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığı sahte diploma nedeniyle tutuklandı. Karahasan bir dönem üniversitenin mütevelli heyeti üyesiydi.

Bugün Kıbrıs’ın adli kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre Karahasan bugün 12.00 sıralarında polise giderek ifade verdi. Telefonuna ve dijital materyallerine el konulan Karahasan, ifadesinin ardından tutuklandı. Karahasan’ın yarın sabah mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

EVRAKTA SAHTECİLİK NEDENİYLE KURUMLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ İÇİN MERKEZE YAZI YAZILDI!

Elde edilen bilgilere göre TRT Kıbrıs Temsilcisi olan Karahasan’ın ‘evrakta sahtecilik’ nedeniyle kurumla ilişkisinin kesilmesi için 18 Nisan’da merkeze yazı yazıldı.







